Qué números lleva y qué comprará si le toca: Carlos Herrera desvela sus secretos con la Lotería de Navidad

Vuelve la ilusión con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Tan solo queda un día para que se celebre, y los participantes ya están apurando las horas para conseguir los últimos décimos. Este jueves, 22 de diciembre, en el Teatro Real de Madrid se cantará el Gordo, un premio que dotará a cada boleto ganador con un total de 400.000 euros. ¿Qué harías si te tocase? En el programa de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera ha desvelado cuántos números lleva para este gran día y lo que compraría si le tocase la Lotería de Navidad.

El director del espacio matutino ha comenzado preguntando a los contertulios por los décimos que llevaban y si estaban jugando mucho o no. "Yo este año no", decía Julián Quirós, a lo que Gloria Lomana respondía de forma similar, "yo tampoco este año, llevo tres décimos". Entre comentario y comentario, le ha caído la pregunta del millón a Carlos Herrera: "Y tú, ¿cuántos llevas?". "Yo llevo 30 y pico, de todas las terminaciones porque sé que de esa manera alguno me devuelve el dinero", desvelaba el director. "Pongo la radio, me doy paseos, porque me gusta mucho el ambiente de un día de Lotería por la calle. Escuchar siempre de fondo en alguna tienda, algún bar, algún comercio, el Sorteo de fondo. Eso da musiquilla. Y luego voy con el papelico y voy viendo si ha tocado o no. Lo llevo todo en un papel, es una cosa antigua que se hacía mucho, y debe seguir haciéndose así, lo demás son modernidades que no constan", señalaba.

Lo que comprará Herrera si le toca el premio

Ante tanto interés por los números de Carlos Herrera, los colaboradores han querido saber lo que el director del programa haría si le tocase el deseado Gordo de la Lotería de Navidad. "No sé, pero alguna (excentricidad) seguro. He estado mirando el precio del Rolls-Royce Phantom, que está en 540.000. Si me toca dos décimos del Gordo, que de alguno llevo dos, me toca el Rolls-Royce, solo para ir al Rocío con él", comentaba con ilusión. Sin embargo, no todo va a ser de color de rosa, y a Herrera le da mucho "coraje" cuando ve que a él no le ha tocado nada.

¿Dónde seguir el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad?

Mañana es el gran día. Día en el que multitud de españoles esperan que les toque un pellizquito de algún premio que reparte la Lotería de Navidad, por mínimo que sea. Para que puedas seguir cada minuto del Sorteo Extraordinario, COPE ha preparado un especial en antena. Otro año más, María José Navarro y Goyo González presentarán te acompañarán durante la mañana del 22 de diciembre. Este jueves, a partir de las 08:30, no te pierdas el Especial Lotería de Navidad de COPE. Además, si no lo puedes escuchar, también podrás seguirlo en cope.es, donde encontrarás todas las claves del Sorteo, así como un comprobador de números para que descubras si te ha tocado o no algún premio.