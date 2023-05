Carlos Herrera desvela la rutina que sigue para cuidar su voz: "Dos veces al día"

La voz es una herramienta de trabajo para muchos. Y como todo, hay que cuidarla adecuadamente. Te preguntarás el modo en el que puedes hacerlo: puedes recurrir a profesionales que te ayuden a mantenerla en perfecto estado o puedes hacer un mantenimiento con una serie de productos extraídos de la naturaleza o que han sido combinados con ingredientes específicos. Pero, sea como fuere, es posible tener tu voz perfecta desde casa, adquiriendo una rutina y no descuidándolo.

Carlos Herrera también se afana en ello para ponerse ante el micrófono todos los días en 'Herrera en COPE'. Intenta mantenerse en las mejores condiciones para que la afonía y otra serie de dolencias le dificulten su trabajo diario y dar lo mejor de sí para aquellos oyentes que, de lunes a viernes, disfrutan del programa. Se lo ha contado a El Pulpo. ¿Quieres descubrir cómo? No te pierdas cómo lo hace y descúbrelo en el audio que puedes escuchar a continuación.

Audio





Así ha dado El Pulpo los buenos días a Carlos Herrera

Más allá de la anécdota que has podido escuchar en el audio anterior, en el que Carlos Herrera cuenta un buen método con el que cuida su voz, ambos comunicadores han hablado sobre Barbara Streisand y han admirado la gran voz de esta artista. Además, El Pulpo le ha pedido entre risas a Herrera que no cante para interrumpir una de sus canciones míticas.

Audio





En el año 1994, ella comenzaba a sentirse bien consigo misma. Atravesó una etapa difícil pero fue cruzarse con algunos músicos y volvió con más fuerza que nunca.

Estas son algunas de las curiosidades que han comentado y, de hecho, Herrera ha llegado a recordar a Rocío Jurado. Una mujer con una gran voz que también llegó a sufrir dificultades cuando su gran instrumento le ha jugado una mala pasada.

Además, sobre su último especial también cuenta que fue un gran concierto.

"¿Y se sabe por qué pasan estas cosas?", reflexiona El Pulpo. Inmediatamente después, aseguraba Herrera que "salir y romper ese hielo causa un cierto cosquilleo aunque te acostumbras indudablemente cuando pasan los años". Algo que le sucede hasta el telonero.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El director de 'Poniendo las Calles' concluía la sección con una anécdota personal. "A mí en un concierto se me secó la boca y las manos. No sabía si el público iba a acordarse de mí. Mi cabeza se quedó paralizada y no sabía como reaccionar".

¿Quieres conocer cómo trabaja un actor de voz? Descúbrelo en COPE

Al hilo de esta conversación entre El Pulpo y Carlos Herrera que has podido escuchar, recordamos que Claudio Serrano se unió hace un tiempo a una sección llamada ‘Yo y mi mundo de COPE’ para desvelar cuales son los secretos de un actor de voz. Doblaje, narración de guías, audiolibros, publicidad… un sin fin de disciplinas en las que Serrano nos muestra la complejidad y la magia de darle voz. Además, conocemos mejor cómo ha sido dar vida a uno de los personajes más icónicos de los cómics y el cine: Batman.