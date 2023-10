Carlos Herrera se arranca a contar dos chistes y tiene que parar el programa: "¡Ay, Dios mío!"

El sentido del humor es fundamental. En una época en la que la política, las malas noticias y una actualidad cada vez más pesada, desde Herrera en COPE se proponen chispazos de entretenimiento que puede ayudarte a sobrellevar el día a día. En este caso, Carlos Herrera, director del programa se ha arrancado, como el que dice, a contar un par de chistes. No más. Sólo dos. Eso ha bastado para tener que cortar el programa por culpa de las risas causadas. Puedes escucharlos en este audio:

Audio





Los chistes de Carlos Herrera interrumpen la emisión

Alberto Herrera ha pedido un chiste para animar a los oyentes de Herrera en COPE y Jon Uriarte, maestro de ceremonias de los momentos más humorísticos del programa ha dado paso a un chiste que, consecuentemente ha animado a que sea el mismo Carlos Herrera cuente dos chistes más. Pero vayamos por partes. Este ha sido, tal y como puedes escuchar en el audio anterior, el primero de los chistes que han terminado por parar la emisión:

Dos amigos que se encuentran por la calle y dice:

- Compadre, ¡qué de tiempo sin verte!

- Illo, tela, ¿dónde has estado metido?

- Pues tú sabes, el curro, los amiguetes, salir con la parienta de vez en cuando.

- ¿Te has enterado?

- ¿De qué?

- Se ha muerto Juan el mecánico, tío.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

- ¿Y qué tenía?

- Un taller.

En ese preciso instante, los colaboradores de Herrera en COPE al completo han roto en carcajadas por multitud. Algo que ha animado al presentador del espacio, a Carlos, a enfundarse el traje de humorista y querer contar dos brevísimos chistes más que han servido para ahondar en el proceso de interrupción, risas mediante, del programa. El primer chiste que ha contado Herrera, y que puedes escuchar en el audio anterior, ha sido este:

- Me he acordado ahora, por fin, del nombre del ministro inglés de pésames

- ¿Cómo era?

- Brian Disgustos

Pero, calma. La cosa no se ha quedado ahí. Herrera, en vistas de que su chiste ha causado sensación, y a pesar de que ha sido acusado de reírse de su propio chiste, no ha dudado en contar otro. ¿Todavía no lo ha escuchado en el audio anterior? No preocuparse, a continuación reproducimos el segundo de los chistes que ha contado el director del programa y que, paradógicamente, ha terminado por forzar su interrupción momentánea:

- Hombre, ¿y cómo se llama el ministro inglés de chistes?

- ¿Cómo?

- Arnold Gracia

"El que vale, vale", ha resumido un Jon Uriarte al que le costaba pronunciar palabra. Tras recuperarse presentador y contertulios, el programa ha continuado su emisión habitual y no ha habido mayor percance, eso sí, con el recuerdo de un buen momento de humor. ¿El único? En Herrera en COPE siempre se apuesta por el mejor entretenimiento.

Los chistes del Comandante Lara que nunca fallan

En Herrera en COPE estamos abonados al humor del Comandante Lara. No en vano, el pasado 2 de marzo, Carlos Herrera le pedía a Jon Uriarte que despidiese su sección con un chiste. Uriarte, conocedor de los gustos y humores del equipo de 'Herrera en COPE' decidió poner un audio en el que se escuchaba al Comandante Lara contando un chiste que ha desatado auténticas carcajadas en pleno directo. "Oui, oui, très bien", decía Uriarte. "Tengo uno del Comandante Lara, es de los de muy fin de semana", decía.

Audio





El Comandante Lara comenzaba relatando la historia de su chiste sobre un hombre que volvía a su casa durante el confinamiento a causa de la pandemia de covid-19, ebrio y que, además, fue detenido por la policía. Pese a recoger la transcripción del chiste en cuestión, te recomendamos que escuches el audio adjunto para escuchar el momento exacto en el que el equipo de 'Herrera en COPE' rompía a carcajadas.

"Iba uno de estos que se salta el confinamiento y le daba igual todo", comienza el chiste del Comandante Lara. "Iba uno con cuatro copitas por la calle andando y lo vio la policía a las cuatro de la mañana. Se fue la pareja de policías para allá y le dicen: "¿A dónde va usted, hombre?"".

A todo esto, el hombre les respondió: "Mira, voy a una conferencia sobre el abuso del alcohol y sus efectos letales en el organismo. El mal ejemplo que esto supone para los hijos y las consecuencias nefastas para la familia", continúa el chiste. A esta premisa, le contesta la policía: "Venga ya, ¿y a quién le va a dar a usted esta conferencia a las cuatro de la mañana?". Así las cosas, el hombre les responde: "¿Quién va a ser? Mi mujer cuando llegue yo a mi casa".