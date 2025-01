Carlos Cuerpo responde por primera vez en COPE a su polémica con Yolanda Díaz por la reducción de la jornada: "No me gusta hablar de elementos personalistas"

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo ha salido al paso en Herrera en COPE a la tensión de los últimos días con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien le acusaba de ponerse "del lado de la patronal" en el debate sobre la jornada laboral, algo "casi de mala persona" porque se trata de reducirla "media hora al día".

Cuerpo ha esquivado cualquier polémica y se ha centrado en el "fondo de la cuestión", que a su juicio pasa por considerar la reducción de la jornada como una "prioridad. "Es un compromiso del gobierno y es un compromiso que se va a cumplir. Vamos a trabajar para hacer este compromiso efectivo, para hacer una realidad lo antes posible y eso es en lo que estoy yo y en lo que estamos en el conjunto del gobierno".

"No me gusta hablar de elementos personalistas, por eso siempre me escucharán hablar de un compromiso por parte del gobierno"

Carlos Cuerpo

Ministro de Economía