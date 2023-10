Cándido Méndez explica en 'Herrera en COPE' por qué está a favor de una repetición electoral

Cándido Méndez, ex secretario general de UGT pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para reflexionar sobre la situación política actual.

Entre otras cuestiones, se ha pronunciado sobre una hipotética repetición electoral. ¿Cuál es su opinión al respecto? Méndez ha asegurado que él forma parte de "un porcentaje de españoles que piensa que se deberían repetir las elecciones".





Méndez ha estado 35 años de su vida centrado en el trabajo sindical y ha asegurado que el país se encuentra "ante una situación complicada y difícil. Lo que piden los independentistas es algo de una enorme gravedad porque piden que se borren unos delitos. Yo en relación con la amnistía.... diría que no es una palabra interpretable. Significa borrar los delitos y, para borrarlos, pones en tela de juicio las leyes con las que has sentenciado. Pones así en cuestión las leyes y, en ese sentido, es un paso que no se puede justificar por un mero cambio de opinión".

Vuelve a escuchar aquí la entrevista completa de Cándido Méndez en 'Herrera en COPE'.

Méndez, sobre la manifestación contra la amnistía: "Esto debe hacer pensar al presidente del Ejecutivo"

Si el ex secretario general de la UGT estuviera actualmente en el ejercicio de la política sindical, argumenta cuál sería su impulso o motivación. ¿Cómo actuaría ante el repentino flujo de partidarios a una amnistía? Lo cierto es que está "decididamente en contra de la amnistía, así es como lo pienso y entiendo. Creo que ayer hubo una manifestación muy importante y sobre ella se pueden buscar referencias. Los partidarios de la independencia y la amnistía para eliminar la represión, creo que había 4.500. Hablamos de una diferencia abismal y esto tiene que hacer pensar a la política, instituciones y al presidente del Ejecutivo".

Decía Alfonso Guerra en 'Herrera en COPE' que la decisión del PSOE de no ser partidario de la autodeterminación se tomó en un Congreso. "Efectivamente, el partido apostó por la autodeterminación de los pueblos. En casa tenía un cartelito pequeño y el PSOE ha evolucionado. No vamos a involucionar. Entonces, sí. Esos con los cauces democráticos", asegura Méndez.