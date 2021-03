Canciones de otro planeta

En HISTORIAS DE LA MÚSICA (Mar Amate. Alberto Herrera y Fernando Salaverri), hoy tenemos en cuenta que el robot espacial Perseverance, hace unos días amartizó, es decir, llegó a la superficie del planeta Marte en busca de posible (y hay quien afirma que, de probable) vida, hoy hemos querido traer al programa, canciones que hablan de Marte y de sus habitantes, los marcianos. Más que nada, para ir haciéndonos el cuerpo, en el caso de que tengamos en breve, que iniciar con ellos, una relación de algún tipo, aunque también, traemos composiciones que de paso, hablan del cosmos, de cohetes espaciales, de la luna y las estrellas: COSMIC GIRL por JAMIROQUAI de 1996. ROCKET MAN por ELTON JOHN de 1972. LIFE OF MARS? por DAVID BOWIE de 1971. VIRGINIA MOON por FOO FIGHTERS ft. NORAH JONES de 2006. SERENADE FROM THE STARS por STEVE MILLER BAND de 1976 y LOS MARCIANOS por MANOLO DIAZ de 1967