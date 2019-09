La canción de hoy de Herrera: "You're my world" de Helen Reddy

Es la historia de una canción, la historia de una canción, 'You are my world', de una cantante pop australiana llamada Helen Reddy que colocó tres o cuatro números uno en Estados Unidos, que vendió 15 millones de discos con Grammy incluido, que era la gran “star” australiana junto a Olivia Newton-John.

Ella se mudó a Norteamérica, veinte casas de discos la rechazaron antes de que la Capital le grabara en 1970. ¿Ustedes se acuerdan de la película 'Aeropuerto 75'? ¿Aquella monjita que cantaba con una guitarra? Pues esa es Helen Reddy.

Esta es una canción basada en una historia de Gino Paoli y de Umberto Bindi que después George Martin, el productor de los Beatles, la escuchó, la adaptó al inglés, la grabaron varios, pero llegó ella y, particularmente, además, con el rumor de que Ritchie Blackmore de los Purple había tocado la guitarra en la grabación, montó una canción de los 70 con aire inequívoco de las fiestas de los últimos años 60.

Fue prácticamente el último éxito de Helen Reddy.

LETRA

You're my world, you're every breath I take

You're my world, you're every move I make

Other eyes see the stars up in the sky

But for me they shine within your eyes

As the trees reach for the sun above

So my arms reach out to you for love

With your hand resting in mine

I feel a power so divine

You're my world, you are my night and day

You're my world, you're every prayer I pray

If our love ceases to be

Then it's the end of my world for me

With your hand resting in mine

I feel a power so divine

You're my world, you are my night and day

You're my world, you're every prayer I pray

If our love ceases to be

Then it's the end of my world

End of my world, end of my world for me