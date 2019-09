La canción de hoy de Herrera: 'Dancing in the dark' de Melanie Harrold

Seguramente a ustedes el nombre de Joanna Carlin no les dice nada. Esta es la historia de una canción. Todos los días antes de llegar las 07:00 una pequeña caricia musical para aquellos que abren los ojos.

A Joanna Carlin no se esfuercen en buscarla. Seguramente no van a encontrar muchas referencias. En realidad era el nombre que utilizó Melanie Harrold, una cantautora británica para grabar algún disco y que no la confundieran con la norteamericana Melanie.

¿Y quién era esta Melanie Harrold? Una cantante de minorías, pero artesana, de esas cantantes que hacen productos de mercadillo, pero muy bien hechos. Es una de esas joyas que no se encuentran.

Un buen día un locutor joven va buscando por una discoteca y saca un single que dice 'Dancing in the dark' y lo escucha y se pregunta: “¿Pero qué clase de maravilla es está?” “¿Cuándo tendré la oportunidad de ponérselo a los oyentes?”

Han pasado unos cuantos, muchos años, y tengo la oportunidad de despertarles hoy con eso.