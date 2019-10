Cajas llenas de documentos revelan como el PSOE compró el voto en municipios como Huévar de Aljarafe

Unos manuscritos aparecidos en Huévar del Aljarafe y encontrados por la nueva regidora al tomar posesión del cargo, prueban cómo el Partido Socialista controlaba los votos casa por casa ofreciendo trabajo, en especial a los chicos jóvenes, en el Ayuntamiento de la localidad sevillana. Trataron de destruirlos, pero la máquina trituradora se quemó en pleno proceso como publica este miércoles el diario ABC.

La actual alcaldesa de Huévar de Aljarafe, María Eugenia Moreno, del Partido Popular ha contado en COPE qué es lo que se encontraron cuando llegaron a la casa consistorial, algo que ya le costó lo suyo, "mi predecesora ni me entrega la llave, me la entrega la Secretaria Interventora y doy orden de cambiar las cerraduras y cuando entro detrás de la silla de la alcaldía me encuentro una máquina trituradora que había destruido todos los papeles que podía tragar, ya no podía más. Pero lo más sorprendente es lo que había en el despacho de al lado, cajas dispuestas para salir llenas de documentos, lo que hoy ha salido publicado es tremendo, pero hay mucho más estos es solo un botón de muestra. Documentos que pongamos el nombre que les pongamos son documentos que no querían”.

Los papeles encontrados revelan el "modus operandi" del PSOE andaluz para comprar votos con dinero público, "documentos caligráficos, documentos de puño y letra para comprar el voto y en los que se dice lo que hay que hacer para que el voto no se pierda y cómo se tiene que trabajar para conseguir 1.000 votos que es lo que viene a ser la mayoría absoluta en el pueblo sevillano” detalla la actual edil que destaca determinadas frases que se pueden leer en los papeles como cartas destinadas a chavales “que nos puedan apoyar”. De esta forma utilizar la oferta de empleo público con contratos a media jornada a chavales que eran susceptibles de votar al PSOE.

En esos documentos también hay frase dolorosas añade María Eugenia Moreno como “hay gente que nos están puteando día sí y día no y los tenemos dentro. Frases muy dolientes”.

El PSOE ha gobernado en Huévar durante 36 años. La alcaldesa ha asegurado que esto que hoy se ha conocido es solo un botón de muestra y afirma que su antecesora si no hizo el traspaso de poderes, menos le ha dado explicaciones. “Mi antecesora no ha dado ninguna explicación. No ha habido traspaso de poderes y sobre esto tampoco nada.Nada”