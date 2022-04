Los bulos de las vacunas covid: principal motivo que señalan los pediatras por el que no se vacuna a los niños

Desde hace días apenas se ven ya vacunódromos y casi ha desaparecido aquella imagen de la gente con el esparadrapo y la gasa en el hombre tan frecuente en los últimos meses. Tal vez sea por la gripalización del virus o quizás porque creas que ya no es necesario o incluso por simple dejadez.

Lo cierto es que la vacuna frente a la covid-19 cada vez parece un tema más lejano. Especialmente en los niños, donde se está produciendo un estancamiento en la vacunación. La Asociación de Pediatría ya ha advertido de la importancia de conseguir una gran cobertura en esta franja de edad para evitar la transmisión a población vulnerable. Son muchos los niños que se quedan con sus abuelos o con personas mayores mientras los padres trabajan, pero ¿esto es realmente seguro?

Solo 2 de cada 10 niños de 5 a 11 años tienen la pauta completa. Y a algunos de ellos puede que les haya pasado como a las niñas de Cristina que las vacunaron a principios del mes de enero y, como nos cuenta, “al mes vinieron del colegio con malestar y dolor de cabeza y dieron positivo en el test”.

Sus hijas son Elsa y Vera. Ambas tienen 6 años y han seguido a raja tabla las recomendaciones médicas. Se vacunaron, más tarde pillaron el bicho, y ahora se han puesto la segunda dosis porque desde Sanidad le recomendaron hacerlo.

No obstante, no todos los padres se comportan así. Muchos han decidido que a estas alturas no es necesaria una segunda dosis, o simplemente, se han olvidado del virus. Algo que se pone especialmente de manifiesto en los niños de 6 a 11 años. Solo el 50% tiene una dosis administrada. Esto es lo que está pasando en la vacunación infantil, pero ¿y en la general?

Lo cierto es que las redes sociales han provocado mucha desinformación entre la población. Y esto justamente es lo que piensa Marcela, una enfermera pediátrica de Motilleja, en Albacetem que dice que la gente está desinformada porque “muchas veces recurren a redes sociales o a sitios donde la información no está contrastada y hay que tomar decisiones”. Además, asegura que los padres “muchas veces esperan a ver qué les pasa a los niños cuando se han puesto la vacuna o cómo lo ven los padres para tomar cada uno sus propias decisiones”.

Marcela lleva 4 años trabajando en diferentes centros de salud y la pregunta a la que más veces se ha enfrentado es la de las posibles reacciones de la vacuna. Lo cierto, es que las vacunas salvan vidas. Esto es así. Según Unicef, entre 2 y 3 millones cada año. Pero sabiendo de su importancia, aún hay algunas personas que no piensan vacunar de absolutamente nada a sus hijos, como nos cuenta Marcela “muchas veces llamamos a los padres y nos dicen que no van a vacunar a sus hijos y le damos la opción de que si se arrepienten o quisieran acunarlos pueden llamarnos para hacerlo”.

Esta gente se ve beneficiada por la famosa inmunidad de rebaño. Es decir, si el 99% de las personas que están a tu alrededor se han protegido, por ejemplo, del sarampión, pues difícilmente te vas a contagiar.

Según UNICEF, en 2019, cerca de 14 millones de niños no recibieron ninguna vacuna. Siguiendo este ejemplo del que nos habla Marcela, y según esta ONG, Estados Unidos es el país donde hay más niños sin vacunar contra el sarampión, casi 3 millones. Mientras que en España, hay cerca de 150.000.

¿A qué se enfrenta una enfermera día tras día en su puesto de trabajo? Nos hemos colado en el Centro de Salud Piedrabuena, en Ciudad Real. Allí, Carmen se dedica -entre otras muchas cosas-, a vacunar a menores. Ella reconoce que las que están financiadas tienen mucha aceptación, y las que no también, como es “la vacuna del rotavirus que cuesta dinero y cuando la recomendamos a los padres y les hablamos de los beneficios no dudan en comprarla”

A ella, lo que más le preguntan es lo mismo que a Marcela es si va a tener reacción la vacuna, si le va a pasar algo a su hijo. Al final, una reputación que cada vez se pone más en duda, ya que como señala Carmen “las cosas que se están diciendo están haciendo mucho daño y restando la credibilidad”.

De la conversación con Marcela y con Carmen hemos sacado en claro que el covid no ha desprestigiado al resto de las vacunas. Sería una locura pensar algo así. Pero para conocer todos los detalles, el porqué de los calendarios de vacunación y la financiación o no de unas y otras, en ‘Herrera en COPE’ hablamos con Fernando Moraga, pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, que nos explica que “cada año el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud publica un calendario común a lo largo de toda la vida, todas las vacunas incluidas en este calendario forman parte del calendario de las CC. AA.” aunque señala que “hay vacunas que solo están incluidas en los calendarios del algunas CC. AA.”.

Un aspecto que para el doctor es contraproducente y por eso recomienda “unificar el calendario vacunal en España” ya que hay determinadas vacunas que están incluidas en algunas comunidades y otras no, incluso algunas que no aparecen en ninguna comunidad autónoma como puede ser la del rotavirus.