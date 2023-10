De la Borbolla respalda las palabras de Juanma Moreno sobre la amnistía: "Busca acusar de indecente al Estado"

El expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, ha valorado en 'Herrera en COPE' las últimas palabras de Aragonés sobre la amnistía y ha respaldado la respuesta de Juanma Moreno apuntando que "lo que busca la amnistía es sacralizar la impunidad".

"Se puede decir de muchas maneras y esa es una de ellas. Busca acusar de indecente y de incumplidor de la legalidad, al Estado que reaccionó con las normas en la mano porque el 155 es absolutamente legal. Hay que recordar que cuando Rajoy planteó la utilización del 155, en el PSOE dudaban si apoyarlo y hubo 17 viejos socialistas que escribimos una carta a Sánchez", ha explicado Borbolla a Carlos Herrera.





Además, sobre la sesión en el Senado ha puesto el foco en un detalle de las palabras de Aragonés: "He leído que ha solicitado un referéndum como el de Escocia, a lo mejor no se ha enterado de que el partido nacional escocés ha abandonado la vía unilateral hacia la independencia". "Me parece que el país está para mirarlo, La crispación crece y la falta de seriedad se incrementa notablemente", ha añadido.

Por otro lado, este jueves, De la Borbolla presentaba el libro de Manuel Gracia, 'Mi sombra ante mi': "Fue consejero conmigo durante mi presidencia. Lo importante es que el libro revela que en los momentos primeros de la Transición se generó en España una categoría de mujeres y hombres de Estado, de políticos que ponían el servicio al Estado por delante de sus propias ambiciones. Es un ejemplo de un político de Estado andaluz, intentamos hacer lo mejor y hay un cierto reconocimiento social a esta labor".

"Manuel y yo coincidimos en muchas cosas, pero no en la valoración del momento actual. Aun así, somos compañeros y celebramos un tiempo positivo. Esto no interfiere en nuestra relación personal", ha añadido.

Por último, De la Borbolla ha confesado no haber hablado con los actuales dirigentes del PSOE en Andalucía sobre su postura en cuanto a la amnistía y los movimientos actuales del Partido Socialista. "No me han llamado nunca", ha afirmado, antes de explicar que él no ha tenido "la tentación" de llamarles para no parecer "un entrometido".

