Benito Muros, creador de la bombilla eterna: "No se puede comercializar porque dura mucho"

Agustín Bravo ha entrevistado en ‘Herrera en Cope’ a Benito Muros, creador de la primera bombilla infinita. Este ingeniero español ha desarrollado una bombilla que tiene una duración de por vida porque es la primera bombilla del mundo que “se puede reparar y actualizar incorporándole los últimos elementos más eficientes del mercado”.

Una vez que uno compra la bombilla, nunca más tiene que volver a comprar otra porque la puede reparar. Muros asegura que “la primera reparación se prevé para 80 o 90 años después de su uso, es decir tiene un uso medio de 100 mil horas y a partir de ahí se puede reparar tantas veces como se quiera”.

La idea surgió a raíz de un viaje que realizó Muros en 1999 a Estados Unidos donde descubrió que hay una bombilla en un parque de bomberos de California que lleva 119 años encendida. El ingeniero catalán admite que “no tenía la intención de fabricar ninguna bombilla con esa duración sino simplemente difundir lo que se conoce con el término obsolescencia programada”. Este termino hace referencia a la práctica que tienen muchas empresas con todo tipo de aparatos electrónicos, además de las bombillas, para que duren un tiempo determinado y obligarnos a comprar uno nuevo.

Cuando empezó a investigar sobre este asunto, Muros confiesa que nadie le hacía caso, “nadie se creía que los gobiernos y los ministerios de Industria de los diferentes países pudieran permitir estas prácticas empresariales”.

“La tortura empezó al tratar de vender y comercializar un producto de larga durabilidad, que además es reparable, en un mercado que no está preparado para eso”, subraya el ingeniero y añade que “todavía no se puede comercializar las empresas que venden bombillas no las quieren porque precisamente duran mucho”.