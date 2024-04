Bojan Krkic, exfutbolista del Barça, revela cómo vivió su primer entrenamiento con Messi: "No te das cuenta"

Cuando estás en el mar y te viene una ola grande, dicen que es imposible luchar contra ella y que lo mejor es coger aire y hacerte un ovillo y esperar a que se marche.

Bojan Krkic entró en el vestuario del primer equipo del Barça con 16 años y estuvo luchando contra las olas, contra la ansiedad que sufrió durante gran parte de su carrera. Una gran carrera que terminó el año pasado.

Expósito aplaude la labor de Santiago, un 'superhéroe' que hace sonreír a niños enfermos Santiago es un pediatra que, cuando cuelga la bata, "se disfraza de Spiderman y visita a niños ingresados. Les hace bromas, les transmite fuerzas y 'lo flipan'", relata Expósito Redacción Herrera en COPEMadrid 24 abr 2024 - 08:57

Lleva un año retirado de los terrenos de juego, pero hoy hemos quedado en la grada de uno de ellos. Bojan Krkic pasa este miércoles por los micrófonos de 'Herrera en COPE', desde la ciudad deportiva del Barcelona. Con él, hacemos un repaso por su trayectoria futbolística.

Comienza su intervención indicando que siente orgullo por la media vida que ha estado en los terrenos de juego y, además, afirmando que gracias al fútbol ha aprendido mucho como persona. "Es una etapa cerrada y ahora estoy en otra", le cuenta a Alberto Herrera.

Este exfutbolista ha publicado un libro llamado 'Controlar lo incontrolable'. Ahí, cuenta su entrada en el Barça. Vivió en la Masía. "Siempre estuve de media pensión. Soy de un pueblo cercano a Lleida y, mis padres, durante la semana, me acompañaban al entrenamiento y al partido del fin de semana. Cuando empecé la ESO con 12 años, vine a vivir a Barcelona con mis abuelos. Estaba prácticamente todo el día en la Masía, menos cenar y dormir que estaba en casa".





A día de hoy, suena raro, pero de niño hablaba muy poco español. Por tanto, su llegada a la Masía le permitió ir aprendiendo progresivamente el idioma. "El aprendizaje que tuve hablando castellano fue prácticamente en andaluz porque había muchos que eran de esta comunidad".

Bojan Krkic es el máximo goleador de la historia en todas las categorías inferiores del FC Barcelona. Marcó 493 goles. Ni más ni menos. A los 16 años, como decíamos anteriormente, entró en el vestuario del primer equipo.

¿Cómo es el primer entrenamiento con estrellas como Ronaldinho o Messi? Responde que, en esa época, "no había tanta información a nivel de redes sociales. Era un mundo muy desconocido, un mundo ideal. Entrar ahí era un privilegio y, al principio, no te das cuenta de lo que estás viviendo. Son tus ídolos y fue una sensación única". Para él, "el Barça es una parte grande de mi vida y el hecho de poder debutar con el primer equipo y hacer un gol, se me pone la piel de gallina al recordarlo. Es único. Me ha llenado de orgullo desde el primer día".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Los primeros meses, relata, es todo luz y felicidad. "Y a partir de ahí, uno va entendiendo poco a poco lo que va implicando".

En el libro dice que su cuerpo no toleró tantos cambios ni esa entrada al primer equipo del Barça. "Todo avanzaba muy deprisa y, en mi caso, fue una gestión bastante compleja".

El exfutbolista recuerda que, en un partido contra el Osasuna, estaba mareado. Desde antes de que empezase a rodar el balón. Pero después del encuentro, se encontraba realmente mal.

En Málaga vivió un episodio de ansiedad. Le llamó la Selección absoluta, nadie sabía nada y "era un reto importante que quería afrontar. No quería perder esa oportunidad. Fue todo bien. El viaje, los primeros entrenamientos, pero el momento en el que entro en el vestuario se levanta esa 'ola' de mareos y ansiedad que me impiden afrontar el partido. La gente ahí empezó a ser conocedora de lo que estoy viviendo".

Krkic no quería que esa situación fuese un obstáculo para su crecimiento en el Barça y con la Selección. "Andrés Iniesta, en ese momento, estaba a mi lado en el vestuario y fue al primero que le dije que no me estaba encontrando bien".

¿Y cómo se imaginaba el éxito? Pues como un ideal, "pero todo va a en función de cada uno. Yo veía un escenario en el que, realmente, era un privilegio formar parte de los jugadores y ese mundo, pero que tiene un precio y unas experiencias de las cuales vivir y crecer como persona".





"Messi y Ronaldinho no tienen comparación alguna"

Respecto a cómo afrontaba que le comparasen con Messi, asegura que cada uno es como es y tiene sus cualidades y forma de entender el juego. "Messi y Ronaldinho no tienen comparación alguna. Pero, si te comparan con uno de ellos, pues ya no dependen de ti. Yo nunca lo comenté con Messi".

El motivo por el que se marchó del Barça fue porque "entendía que la situación que estaba viviendo en ese momento era una situación que, si yo quería crecer como jugador, tenía que coger otro camino. Muy a mi pesar. Eso me exigía salir de mi zona de confort".

Su experiencia con Guardiola, relata, es positiva porque "se juntaron todos los componentes de hacer ese equipo histórico. Fue un privilegio formar parte y entender el fútbol de uno de los mejores entrenadores que he tenido".

Recuerda con cariño también su paso por el Stoke City y por Japón. Por último, cerramos la entrevista con el sonido de la ola. Tal cual arrancábamos. ¿Siguen llegando las olas a la vida de este exfutbolista? Ahora, "no es ella la que me tira. Al final, esto es un aprendizaje y saber interpretar la situación".