La boda secreta del cuñado de Pedro Sánchez

Javier Negre ha contado esta semana en 'Herrera en COPE' que el Ejecutivo ha declarado Secreto de Estado ese viaje personal que hizo el presidente a la boda de su cuñado en La Rioja, todo con el ánimo de no revelar el coste que supuso a las arcas del Estado aquel desplazamiento.

Esa boda fue el 30 de junio en un rincón idílico. Allí se casaron el hermano de Begoña Gómez, Miguel Ángel Gómez, y la interiorista francesa Fayette Proper. Fue una boda 'hippie', con camisas de flores, sombreros de pajas y gafas de pasta. Parecía un anuncio veraniego de cerveza.

Una de las que más bailó fue Begoña, la mujer del presidente, y que además lo hizo público la novia en su Instagram.

No había paparazzis: el pueblo se cerró a cal y canto para uso y disfrute exclusivo de los novios y los 80 asistentes. Esto fue posible gracias a que fue Sánchez, porque si no, no tendrían ese privilegio. Solo los vecinos del pueblo podían acceder a él, y las fuerzas de seguridad evitaron que se colasen curiosos. Fue, se podría decir, una boda de Estado.

El despliegue de seguridad: 50 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, adscritos al Departamento de Seguridad de Moncloa. ¿Cuánto nos costó? La Moncloa no quiere revelarlo, por eso lo declara Secreto de Estado. Presidencia del Gobierno paga al Ministerio de Defensa, que es quien posee los helicópteros que se usaron, 1.500 euros por hora, un precio subvencionado. Como son dos viajes, 3.000 euros. Sin subvención serían 4.500 euros por ahora.

A esto hay que añadir el coste de los hoteles del medio centenar de escoltas que se desplazaron desde Madrid, que no son hoteles de escasa calidad, son caros.

Si hubiese ido por carretera habría sido mucho más barato: el despliegue de seguridad habría sido mucho menor, se habrían ahorrado el coste en dietas y alojamiento del personal militar y, desde luego, el coche es más barato que el helicóptero.