Berta González, en 'El Mundo': "Con Sánchez en Moncloa, el BOE en agosto ha sido un thiller"

Día de vuelta al cole y vuelta al calendario después un mes de agosto que ya no ha sido como los de antes. En "el Mundo" escribe Berta González que con Sánchez en Moncloa, el BOE en Agosto ha sido un thiller. Hemos tenido de todo. Dejó escrito Jorge Bustos que somos una democracia de verdad desde que hemos convertido a Franco en Trending Topic. Otra vez, se asoma a las portadas este lunes con la idea lanzada ayer por el líder del PP, Pablo Casado, una ley de concordia para sustituir a la memoria histórica. En la rentré, otoño caliente y purgas, las de la tele pública, son las expresiónes que más aparecen hoy en los periódicos. "El Mundo" detalla los planes de los llamados comités de defensa de la república bajo el lema “todos a la calle”. En la derecha hay batalla. Hoy se escribe mucho de la pugna Casado - Rivera y "La Razón" publica una encuesta que pronostica empate entre PP y PSOE. Y la Liga que lleva tres jornadas, pero para muchos ha empezado este fin de semana. "Se calienta el pique por la Liga", titula Marca, los dos de siempre, Madrid y Barca ya ponen tierra de por medio y para aliviar el regreso, el Betis de Herrera le gana al Sevilla con gol de Joaquin en el 80. Vamos que ni hecho de encargo.

En "El Mundo" leemos que en el espíritu de lo propuesto por Casado está cambiar la sectaria ley de memoria histórica. Pablo Casado pretende sustituirla por una ley de concordia que reivindique la transición. El jueves pasará la exhumación de los restos del dictador por el congreso, con la fórmula decreto ley tan del gusto de este gobierno. Sobre esa comisión de la verdad y sobre el absurdo que supone - apunta Santi González - que se trata de que un comité redacte lo que pasó en la guerra y en la dictadura en dos años, que es lo que llevó a Pedro perpetrar una tesis que no se atreve a enseñar. Se trata de inventarse la comisión para ganar la guerra con efecto retroactivo. Bieito Rubido en ABC opina que lo de Casado es un acierto. Con la concordia gana la sociedad. Lo contrario, de lo que pretende Sánchez “reabrir una lastimosa página de nuestra historia, donde el PSOE tiene mucho que callar”. Resume el editorial que la receta del nuevo líder del PP es clara: “Concordia frente a revancha”. Estamos donde estamos y a lo mejor hay que hacer de la necesidad virtud. Eso, al menos, plantea el director de La Vanguardia esta mañana. Escribe Marius Carol que “la capacidad de adaptación de la sociedad catalana al enredo político en el que se encuentra es encomiable.

Los valientes de Cataluña aparecen fotografiados en la plaza de San Jaume frente al balcón del Palau de la Generalitat adornado con la pancarta pidiendo la libertad para los presos políticos. Solo muestra su rostro el portavoz de las autodenominadas brigadas de limpieza, José Casado. El resto cubren sus rostros con lazos amarillos. Son los ciudadanos anónimos que cada noche retiran la propaganda indepedentista. "No vamos a permitir que ensucien las calles y las mentes", dicen. La pregunta es si han llegado demasiado tarde. Titula "20 minutos": Torra pide volver a la calle y anuncia un otoño complicado. En "El País" entrevistan al hombre que lleva las riendas de Esquerra desde que Junqueras fue encarcelado. Dice el vicepresidente del gobierno catalán, Pere Aragonés, que la cosa acabará en un un referendum pactado y que hay que empezar a a trabajar en ello.

Hay varios diarios que publican el manifiesto “Por una Radio Televisión libre" en el que se denuncia el intolerable número de ceses y nombramientos afines impulsados por Rosa María Mateo. Eso y que el reportaje preparado sobre los cien días de Sánchez en moncloa se retiró sin explicación ninguna. Incluía opiniones de Joaquin Manso de "El Mundo", Carlos Cue de "El País" y Bieito Rubido, director de ABC. Profesionales del ente denuncian relevos masivos y control editorial. Esta historia suena. Dice el editorial: “Es cierto que la anterior dirección había recibido muchas críticas de manipulación, pero a un supuesto sectarismo informativo no se puede responder con otro sectarismo”. No es de extrañar que surja el viejo debate para que sirven entonces la televisión pública. Eso se lo pregunta esta mañana Luis ventoso. Escribe que sólo encuentra dos razones que justificarían la permanencia de la radio televisión pública: a defensa activa de la cultura española y fomentar entre el público la idea de España... y no parece que la radiotelevisión pública actual esté dispuesta a dar esas batallas.

Encuesta de La Razón para NC Report. Empate técnico PP-PSOE. Remontada de Pablo Casado, el PSOE ganaría las elecciones por sólo tres décimas de diferencia, aunque en escaños los populares podrían tener ventaja. Los dos partidos tienen que resetearse y escribe Manuel Marin en ABC que Casado y Rivera son rehenes de una paradoja: deben anularse mutuamente para después necesitarse. "Los clones imposibles", titula su columna en "El Mundo" Jorge Bustos. Escribe Jorge que “Pablo Casado no puede competir en movilidad y mando con Albert Rivera, ni eeste con la implantación territorial del PP. Será el votante quien pese en las urnas el crédito renovador de uno u otro"

Por cierto que Gistau hace un alegato en favor del VAR, con v, en su artículo en El Mundo. “Ha conseguido que los futbolistas pierdan su temperamento rebelde y se quedan ahí pasmados, resignados a la espera de la decisión del VAR para luego, algunos abrazarse a destiempo, de un modo un poco ridículo, varios minutos después de anotado el gol”.