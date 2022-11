Beret, 'En Herrera en COPE': “Cuanto menos tardo en hacer una canción, más le gusta a la gente”

Francisco Javier Álvarez, Fran para sus amigos ha compuesto canciones desde que era un niño. Actualmente se le conoce como Beret y tiene millones de seguidores y escuchas en sus canciones. Con tan solo 16 años, su padre le regaló una guitarra. Él mismo dice: “Mi padre siempre me ha apoyado y me ha animado. Cuando era pequeño, a mi padre siempre le ha gustado el rap y entonces le decía, mira papá he escrito esto y se lo rapeaba”. “Me ha ayudado mucho”.

Muchos dicen que Beret es un rapero, a lo que dice el cantante: “Yo empecé escribiendo rap, pero si me llaman rapero, le tiene que dar algo a un rapero de verdad como "SFDK"”. Hubo un momento en que cambió sus canciones, ya no es como cuando subía vídeos a YouTube, le explica a Alberto Herrera el por qué: “Cuando llevaba tanto tiempo improvisando y haciendo reggae, me sentía aburrido y me di cuenta que podía hacer una balada y trasnmitir mucho más”. “Una canción que metí en un disco que se llamaba "Efímero", resulta que fue la más sonada y eso me dio el empujoncito y la autoestima”. “Yo pruebo, observo y desde entonces, la gente le da igual lo que haga mientras mantenga la letra”.

Fran, es una persona que padece ansiedad y nunca lo ha querido ocultar porque no lo considera un defecto: “Es una cosa que me acompaña". “Es un ancla que me ata al suelo y es capaz de recordarme de donde vengo”. “Mucha gente no habla de ella, porque creen que son más débiles y para nada”. Y se siente muy orgulloso de su trabajo: “Qué bonito es influenciar de forma tan positiva en la gente”. “A día de hoy pienso, cuantas personas se ponen ese auricular en el autobús, el metro y que se sientan identificados”. “Después de 9 años sacando música, veo lo que a la gente le gusta”.

Beret va a estar hoy, 11 de noviembre a partir de las seis de la tarde en el Corte Inglés de Callao, en Sevilla el 12, el 15 en Barcelona y el 16 en Valencia, aunque reconoce que pueden ampliarse ciudades y fecha.