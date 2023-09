Bendodo apela en COPE a los diputados socialistas para que "hagan público, lo que manifiestan en privado"

Elías Bendodo es coordinador general del Partido Popular y ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE: Especial debate de investidura'. Desde el Congreso de los Diputados, Bendodo reflexiona con Herrera sobre esta jornada.

En el arranque de la entrevista, explica el coordinador que a última hora de este lunes, "Feijóo estaba ultimando su discurso. Presenta un proyecto centrado en superar bloques y bloqueos y en defensa de la igualdad de todos los españoles", indica.

Sobre la trascendencia que tienen las palabras de Feijóo en el hemiciclo, indica que va a ser una investidura inédita. "Normalmente, el que ha ganado las elecciones ha gobernado. Nosotros apelamos a la coherencia y a un patriotismo constitucional. Son muchos los socialistas que, en público y privado (por los pasillos), nos dicen que no están de acuerdo con el devenir de su partido en las cesiones del independentismos. Hoy, Feijóo intentará obtener los apoyos necesarios".

Bendodo ha insistido en que apelan al sentido de "la coherencia y el patriotismo. Feijóo será presidente del Gobierno ahora o pronto. Esa es la realidad. Lo que vimos en las calles de Madrid en el acto convocado con el PP es la voz de la España que no está dispuesta a tragar con todo. Y esa es la España que viene. Sobre todo, la falta de respeto al procedimiento".





Elías Bendodo asegura, además, que los independentistas están negociando una amnistía que Sánchez sigue ocultándolo por su ansia de poder a costa de "desgastar España. En cualquier caso, hoy tenemos que presentar un proyecto. Una investidura en la que se presenta el proyecto de Feijóo, un proyecto que necesita España".

Los colaboradores de 'Herrera en COPE' han sido parte activa de este paso por el coordinador general del PP por 'Herrera en COPE: Especial debate de investidura'. Es ahí cuando Bendodo ha afirmado que el "PSOE de toda la vida que protegía la Constitución se ha pasado al otro bando. Se consiga o no la investidura, aquí sale un PP más fuerte. Feijóo será presidente del Gobierno ahora, en esta investidura, o pronto. Porque las líneas que ha sobrepasado Sánchez los españoles no lo entienden y por ahí no van a tragar. Esa es la realidad".

"Lo que Sánchez pretende hacer para mantenerse en el poder es absolutamente inasumible"

El plan de Feijóo a partir del viernes será la defensa de la unidad de España y la igualdad de todos los españoles. Todo por varios motivos. El primero es que "el PP tiene que reforzarse para defender a España. El muro de contención y el freno ante esos desvaríos que puede cometer Sánchez y los suyos tiene que tener un control y tiene que ser el Partido Popular. Los españoles hablaron claro el domingo. Lo que Sánchez pretende hacer para mantenerse en el poder es absolutamente inasumible desde el punto de vista jurídico y la dignidad de los españoles", explica Bendodo.

Hasta el último minuto, concluye el coordinador general del PP, van a intentar recabar los apoyos necesarios. "Feijóo va a bordar el discurso más importante de su trayectoria política y va a estar altura de lo que necesita España en estos momentos tan complicados. El PP se tiene que constituir como freno y muro de contención".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado