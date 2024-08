El baño de realidad de Carlos Herrera al intentar comprar entradas para el Museo del Prado, lo mejor del año

Los años pasan para todos. Lo queramos o no, se trata de algo inevitable que debemos asumir y a lo que debemos enfrentarnos de la mejor forma posible. Y esto, por supuesto, también ocurre con el director de 'Herrera en COPE'. Él mismo lo ha dicho en varias ocasiones: ya tiene una edad. Y es que fue una de sus últimas visitas al Museo del Prado lo que le hizo darse cuenta de que ya no es el joven periodista que fue en su día. Reproduce el siguiente audio para descubrir lo que le ocurrió al periodista cuando intentó entrar al museo más relevante en nuestro país:

Una visita complicada a la taquilla del Museo del Prado

Como cada verano, en 'Herrera en COPE' recordamos los mejores momentos que han tenido lugar a lo largo de la temporada y en esta ocasión hemos querido traer de nuevo este curioso momento. Hace unos meses, y durante la tertulia del programa, momento en el que afloran algunas de las anécdotas más personales de los miembros del equipo, fue Carlos Herrera quien terminó contando el duro golpe que recibió en su última visita a uno de los museos más importantes de nuestro país y del mundo.

Carlos Herrera trataba de, tras una agitada mañana de radio, templar los nervios contemplando algunos de los cuadros más ilustres del Museo del Prado. Terminado ya su paso diario por los micrófonos, entrevistados ya los protagonistas de la jornada y desmenuzada la actualidad del día, Herrera quería descansar un poco yendo al Prado.

Acogido por las Meninas de Velázquez, los Tizianos de la galería principal e incluso las pinturas negras de Goya. Herrera no podía pensar en otra cosa, hasta que llegó a la taquilla del museo. En ese preciso momento, en ese mismo instante, pudo sentirse como un hijo más de Saturno, devorado por su propio padre: el tiempo.





¿Cuántos años tiene Carlos Herrera?

Esta es la pregunta que el responsable de la taquilla del Museo del Prado no se hizo. Pero en ningún momento, tal y como apuntaMaría José Navarro. Y es que desde que le vio acercarse, tal y como cuenta el mismo Herrera en el audio anterior, supuso que Carlos, en estos momentos, podría tener acceso a algunos beneficios propios de personas de edad un poquito más avanzada.

"Como ya tengo carnet de entrar gratis en los museos...", dejó caer Carlos. El resto de colaboradores del programa le instaron a que contase la anécdota concreta, cosa que hizo: "Fui al Museo del Prado, entrando a las diez y fui a la taquilla", comenzó relatando.

Una vez en la taquilla, Herrera comenzó con la frase típica que todos podríamos pronunciar: "Hola, ¿a cómo sale la entrada?", a lo que recibió la siguiente (y por qué no decirlo), durísima respuesta: "Y me dice: Mayores de 65, pasen ustedes sin entrada", sentenciado. Herrera, mayor de 65 años.

Su sorpresa casi no se pudo contener: "Y digo, perdóname, perdóname. Y me dice: No, además como periodista también tiene pase", un alivio, una coartada a la que prefirió acogerse el periodista bautizado como jubilado por el ojo intrépido de la persona responsable de la taquilla del Prado. "Y le digo, prefiero lo segundo", dicho y hecho, mejor entrar como periodista, pensó un Carlos Herrera que, para tranquilidad de todos, sigue trabajando a pesar de tener edad para entrar gratis en los museos.





Todos los misterios que oculta 'Las Meninas': "Todavía no sabemos qué quiere decir"

'Las Meninas´ de Velázquez es seguramente, la joya de la corona de nuestra pinacoteca más famosa y también una de las más importantes del pintor sevillano. Se han estudiado en profundidad las técnicas que se utilizaron para su creación y los aspectos más relevantes que presenta, pero...'Las Meninas´ también presenta mensajes ocultos y misterios que hacen de ella una obra única.

¿Has escuchado alguna vez que el cuadro de 'Las Meninas' es todo un enigma? El doctor en Historia del Arte, Ángel Aterido Fernández explicó hace unos meses en 'Fin de Semana' qué podemos ver cuando le echamos una primera ojeada al cuadro: "'Las Meninas' es un cuadro atípico e inclasificable. No es exactamente un retrato ni una historia. Para ser un retrato tiene una ambientación muy escenográfico... y sorprende que es un cuadro en el que el aire domina a los personajes", explicó en COPE.

