Ayuso, tras recurrir al Supremo: "No llevaremos a Madrid a los extremos a los que se llega en la Generalidad"

Isabel Díaz Ayuso se ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para explicar cómo se está desarrollando el recurso que ha presentado ante el Tribunal Supremo para evitar que entre en vigor la LOMLOE, al menos, durante este curso en el Bachillerato.

¿Qué considera Ayuso que está mal en la ley?

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido destacar que la ley se ha aprobado "sin ningún tipo de consenso. La Comunidad de Madrid se había mostrado perpleja. El currículum, el 60 por ciento, lo marca el gobierno", detallando que más de la mitad de los contenidos impartidos en los colegios de España vienen decididos por el texto de Moncloa. Ayuso afirma que tras lo visto "publicado en medios", se han escandalizado desde su gobierno regional por los contenidos de las distintas etapas educativas, haciendo especial hincapié en los contenidos que se trabajan en la última etapa antes de la Universidad: "El de bachillerato [el currículum] no tiene un pase, tiene una altísima carga ideológica", ha criticado la presidenta regional.

Este recurso ante el Supremo le ha valido a Ayuso las críticas de los partidos de la izquierda, quienes le acusan de querer censurar el contenido que desde la Moncloa se ha diseñado: "¿Quién censura a quién, quién es dictatorial aquí?", se ha preguntado Ayuso, quien ha insistido en que con el texto que se ven obligados a aplicar, "queda evidente la falta de conocimientos. Han intentado rediseñar España. Cuando hablan del sexo de los juguetes, de la identidad de género en cada cuestión, los roles de género y las matemáticas que son femeninas", ha enumerado.

Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, la educación es "el verdadero ascensor social, con el que todos pueden salir adelante. La juventud española y las siguientes generaciones lo van a tener muy difícil", ha pronosticado.

¿Qué pueden hacer las Comunidades Autónomas con la LOMLOE?

"Hemos pedido la suspensión de estos currículums y podemos seguir con los libros del año pasado", ha defendido Ayuso, quien ha asegurado que tendrán noticias de la Justicia "un mes antes de que empiece el curso. No vamos a incurrir en ningún tipo de insumisión, cumpliremos la ley, no vamos a llevar a la Comunidad de Madrid los extremos que se llegan desde la Generalidad", ha ejemplificado.

"Mientras tanto, hay muchas Comunidades Autónomas que no han desarrollado los currículums todavía. Calculamos que de aquí a un año el Supremo se pronunciaría", por lo que justifica de esta forma la petición de medidas cautelares para poder paralizar la implantación de estos polémicos libros de texto.

Ayuso valora la postura de otros líderes regionales del PP

Otro de los temas polémicos sobre el asunto es la falta de apoyo explícito entre el resto de líderes regionales del PP. Ayuso ha explicado que el plazo para poder presentar algún recurso "expiró ayer. Visto lo visto, lo lamento profundamente", ha argumentado. "Este gobierno abre cada día una crisis nueva. No hemos querido judicializarlo todo. Pero una vez conocido el contenido de los libros y la altísima carga ideológica, hemos pedido amparo a los tribunales. Nadie está haciendo absolutamente nada para frenar el atropello", ha explicado.

"La cultura del esfuerzo no vale, no van a valer los títulos, el sacrificio, el saber. El rol del profesor queda más desdibujado y pretenden que no sepan de dónde vienen, que seamos una franquicia internacional. Contra nuestro pasado, es como si fuéramos un país nuevo, inventado. El destrozo en la educación está siendo en todos los niveles, a quien más van a perjudicar es a los que tienen menos recursos", ha relatado una indignada Ayuso ante lo que considera que puede ser un precio demasiado grande a pagar: "Los efectos de la ley los vamos a pagar".

Relación fluida con Feijóo

Ayuso ha asegurado que Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular a nivel nacional, "conocía perfectamente" el hecho de que fuera a presentar el recurso ante el Supremo. "La pregunta es quien ha consensuado esta ley con la comunidad educativa y se ha pergeñado cuando los españoles estábamos en casa asustados por la pandemia. Los intereses de los madrileños me han de importar por encima de lo demás. Por encima de todo soy presidenta y el partidismo no me puede frenar. Podría mirar para otro lado, pero me veo obligada a hacerlo", ha defendido marcando perfil propio.

Las críticas de la ministra de Educación

La titular de Educación, la ministra Alegría, ha atacado con dureza a Díaz Ayuso en las últimas horas, a lo que la presidenta ha respondido: "Me gustaría que el PSOE fuera capaz de argumentar sin llegar a las descalificaciones personales. Me decía que yo quiero censurar. Es la gran trampa. La actitud autoritaria es la suya. Nadie lo ha pedido", ha dicho en relación a la ley aprobada. "Es lo de siempre, el 'francomodín', lo utilizan. Aquí el que dice algo, esa persona tiene que ser atacada y deslegitimada. No estoy aquí para hacer amigos", ha defendido la presidenta autonómica.

¿Tiene Ayuso posibilidades de éxito ante el Supremo?

"Hablamos con la comunidad educativa. Está preocupada porque no se ha hablado con nadie. Ante cada burrada, como mínimo, tiene que haber una discusión, si no, ¿qué país nos queda?", ha defendido Ayuso.

Sobre lo que pueda decidir el Supremo o no, además de las medias cautelares que se han pedido, Ayuso ha explicado: "Si no prospera, los libros entran en vigor este curso. Nosotros hemos aportado el 40 por ciento para que los niños sepan de dónde vienen. Eso es lo que va a ocurrir en Madrid. Entiendo que la prensa de la izquierda será tremenda con el revés judicial de Ayuso", ha terminado por ironizar.

¿No se trata todo de una campaña política de la presidenta?

Carmelo Encinas, ante las dificultades que puede presentar el demostrar ante la Justicia, un sesgo ideológico, le ha querido preguntar a Ayuso por si la cuestión del Supremo no se trataría en realidad de una operación política: "No", ha justificado tajante Ayuso. "Tenemos la esperanza de que el Supremo nos dé la razón. Y cabe la esperanza de que vean que esto, por lo menos, requiere de unas cautelares y que sigan los de años anteriores. Ganamos un curso. Necesito que la gente hable de esto. Lo que no busco es quedarme de brazos cruzados. Me podré erosionar por dar esta batalla, pero la he dado", se ha defendido.

"Con la ley Wert, con mayoría absoluta, no se aplicaron esos contenidos. El gobierno lo tiene todo perfectamente diseñado, tres polémicas al día para que no demos abasto. Hay un rodillo de un gobierno totalitario, para crear una realidad paralela. Están dando unos libros absolutamente trufados de sectarismo. Que los padres estudien con los hijos al lado y vean lo que llevan esos libros. No todos los filósofos eran machistas, en casi todos los currículums vienen estas cuestiones", ha señalado la presidenta.

La fiscalidad de Madrid, la otra batalla

Otro de los temas de conflicto entre la administración regional de Madrid y la Moncloa es la batalla fiscal: "Esa bala está ahí y no dejarán de dar la batalla siempre que puedan. Somos un contrapeso a estas políticas. El PSOE en Madrid ha vuelto con lo mismo, es solo para las rentas altas. Esas rentas altas no se van a Soria, se van del país. Siempre arremetiendo contra Madrid, con el objetivo de descapitalizar Madrid", ha detallado.

"El gobierno en el momento en el que pueda va a intentar imponer patrimonio o sucesiones. El socialismo en España se ha vuelto nacionalista. Daremos todas las batallas por incómodas que sean, porque es nuestra obligación", ha explicado Isabel Díaz Ayuso en 'Herrera en COPE'.