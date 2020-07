El aviso de Herrera a Sánchez sobre el anonimato de los expertos, entre lo mejor de 'Herrera en COPE'

El periodista Carlos Herrera ha iniciado el programa comentado los primeros pasos que se pueden dar en la Fase 1, lo que ha tachado como "un lío de normas" por la falta de previsión del Gobierno de Sánchez, quienes han señalado e insistido siempre en que esta desescalada ha estado motivada por expertos anónimos.

Por aquella fecha, la mitad de España pasaba a una nueva fase, en concreto el 51%, y dejaban de estar prohibidas ciertas restricciones que sí lo estaban en fase 0. El problema, que ha señalado el presentador del programa matinal de COPE, ha sido que nadie se ha aclarado con lo que estaba y no estaba permitido.

En concreto, las comunidades autónomas que han pasado fase 1 han sido: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Extremadura y Murcia, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y zonas de Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Estas comunidades se suman a las islas de Baleares y las Canarias, donde varias zonas ya habían progresado a esta fase por los buenos datos que han ido notificando al Ministerio de Sanidad.

Un progreso que el periodista ha aprovechado para criticar, ya que ha considerado que los datos proporcionados por el Gobierno de Sánchez no están del todo claros, y cree que se han movido más por sentido político que por medidas sanitarias. Es lo que desprenden, en principio, curioso progresos como el de Euskadi, que sí ha conseguido pasar a fase 1 con peores datos que otras regiones como Valencia y Andalucía, donde no todas las zonas han conseguido pasar de fase.

Para el periodista, lo que hay detrás de esto ha sido una motivación política heredada del pacto al que han llegado el PSOE con el PNV y que también mantienen precisamente en Euskadi. Y de hecho, hasta los propios presidentes autonómicos socialistas, como el valenciano Ximo Puig, ha puesto en duda estos datos y ha hablado sobre ciertas discriminaciones.

Pero lo grave, según Herrera, es que "estas polémicas se dan porque los números no están claros. Por que la opacidad entorno a los miembros y expertos que deciden quién pasa y quién no es impresentable, y así creo que vamos a seguir más tiempo". Ahora, varios meses después de haberlo negado, ha sido el propio Ministerio de Sanidad quien ha informado de que realmente no ha existido ningún comité de expertos en el proceso de desescalada.

"No existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento", ha sido la respuesta que dio hace meses la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación al Consejo de Transparencia y que ahora se ha sabido gracias a un escrito que el Defensor del Pueblo ha dirigido a varios diputados del Grupo Popular en el Congreso.