Así trabajan los magistrados para denunciar en Europa el acuerdo PSOE-Junts: "No nos vamos a quedar quietos"

Esta mañana analizamos el documento que ayer firmaron PSOE y Junts. Uno de los sectores que, de forma más unánime, ha elevado su protesta es el sector de la Magistratura. Los jueces. Todas las asociaciones de jueces están de acuerdo en lo que este acuerdo supone y así lo recogen en un documento en el que rechazan, sobre todo por la judicialización de la política, lo recogido en el mismo.

Para hablar sobre ello, pasa este viernes por los micrófonos de 'Herrera en COPE' con María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura.

'Lawfare' es un término que viene a decir que "yo recuso lo que usted ha dicho de mí porque considero que tiene determinados prejuicios ante mi ideología", explica Herrera. Del Barco indica que las consecuencias de este acuerdo y de los diferentes puntos que recoge son claras.

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura ha asegurado que es consciente de que "el PSOE a última hora de la tarde sacó un comunicado diciendo que no iban a hacer eso, y si introduce en un acuerdo ese término, los jueces sabemos lo que significa. Hasta ahí hemos llegado".





Existen otros conceptos que, a los jueces, no les parecen aceptables. Sobre todo, destaca que "la amnistía en sí misma no tiene encaje constitucional, por más que nos lo quieran vender. Nuestra constitución no permite siquiera los indultos generales y las diferencias ante la ley. Ayer, Puigdemont decía que no tenía que haber responsabilidad de ningún tipo".





"La amnistía atenta contra el principio de separación de poderes y la independencia judicial"

Europa, indica Del Barco, "establece claramente unas políticas contra la corrupción para crear un espacio de seguridad jurídica y cuando se reparte el dinero se hagan las cosas como deben hacerse".

"En Europa van a estar pendientes de nosotros", indice María Jesús del Barco en 'Herrera en COPE'.

"El comunicado que salió el lunes después de celebrarse el Consejo del Pleno creo que ha tenido una relevancia tremenda. Pero el Consejo, no siendo nuestro órgano de representación, sí tiene esa representación institucional. Entiendo que estarán valorando esa posibilidad de dirigirse a Europa. Todos somos conscientes de lo que dice el tratado de la Unión y de que cuando se compre la igualdad de todos ante la ley desaparece la convivencia pacífica. Entiendo que el Consejo utilizará esta vía Europea", prosigue su discurso.

Por último, ha explicado que los magistrados llevan semanas trabajando para ir a Europa tan pronto como tengan el texto en el que recojan todo lo que supone este acuerdo para España. "Esto es muy grave. Atenta contra el principio de separación de poderes y la independencia judicial. No nos vamos a quedar quietos y ya estamos trabajando en esta línea".