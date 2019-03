Así reacciona Herrera a los insultos contra los españoles difundidos en TV3

Sergio Fidalgo, presidente del Grupo de Periodistas Pi i Margall y director de 'ElCatalan.es', ha presentado este viernes en 'Herrera en COPE' el libro "50 hazañas de TV3”, que versa sobre la agitación y propaganda secesionista impulsada por la cadena pública TV3. Según ha denunciado, la televisión autonómica “denigra España e intenta convencer a buena parte de los catalanes de que España es un país atrasado y dictatorial del cual hay que huir”. Para demostrarlo, ha puesto algunos ejemplos que evidencian esa intención.

El primer corte rescata la broma sobre los "picoletos ibéricos". En dicho sketch que parodia la sección del tiempo, el presentador alerta de un nuevo fenómeno debido a la llegada de “migraciones animales” que están provocando “un otoño muy caliente” en Cataluña. "Son unos pájaros procedentes de la meseta central”, explica el conductor mientras señala una pantalla donde aparecen dos guardias civiles volando. “Son los Picoletus Ibéricus, un ave conocida como piolín con plumaje verde constitucional”, añade mientras suenan de fondo risas enlatadas. “Una espectadora de Arenys de Mar (Barcelona) ha enviado estas imágenes de un nido de piolines en un campanario de la zona”, continúa el presentador, mientras los dos agentes graznan “arriba España” desde un tejado.

Este gag es fruto de Toni Soler, "una persona que en los últimos siete años ha facturado a TV3 más de 70 millones de euros para crear división entre los españoles", señala Sergio Fidalgo. "Es el empresario del régimen", ha añadido.

El segundo ejemplo es de la final de la euroliga de Baloncesto. El locutor pide que se mantenga la euroliga en catalán si eliminan "ese 155 que nos está masacrando". “Me gustaría pedir a la Generalitat de Cataluña, si se queda, si de una vez por todas eliminan este 155 que nos está masacrando. Me gustaría pedir a la Generalitat de Cataluña un esfuerzo para mantener un gran acontecimiento como es la Euroliga en catalán. Si es posible. Sabemos que las cosas son muy difíciles, pero es que si no, sufriremos”, explicaba el locutor durante la retransmisión de la Final Four.

Hablar mal de España te abre la puerta de los platós de TV3. Fue el caso de Daniel Estulin, un escritor secesionista que dijo ante la cámara lo siguiente: "España deja de existir como país, si alguien habla de algo, habla de Cataluña, en Alemania, Francia, Suiza, España es África del norte, Cataluña es la única que se salva porque trabajan como los europeos, se parecen a los europeos, tienen la forma de pensar como los europeos (...) De Madrid para abajo es África del norte, Portugal es África del norte, Grecia es totalmente África del norte, Cataluña es la única que se salva en toda esta historia",sentenciaba, La presentadora del espacio no afeó al escritor por sus palabras.