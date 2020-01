El arte de una buena conversación

Estrella Montolío, es Catedrática de Lengua Española. Está presentando el libro “Cosas que pasan cuando conversamos”. Es un libro donde nos habla de lo importante de una buena conversación. Una conversación que nos anime, que nos enriquezca.

Y de lo importante de una mala conversación. De cuando tenemos a un interlocutor antipático o cenizo.

A veces no hay más remedio que tener ciertas conversaciones, y de unas salimos encantados y de otras desencantados. Todo eso va a depender de nuestras habilidades como conversadores. Estrella nos instruye en esto del saber hablar y nos cuenta qué implica que haya constantes interrupciones mientras dos personas hablan. "Especialmente en los contextos de confianza". Hay interrupciones que son "de jerarquía, que quiere robarnos el turno". Ser conscientes de nuestros solapamientos, para saber cuándo podemos estar ofendiendo, es importante.

Herrera sabe que lo mejor es preguntar. Y no mentir, porque si no, te convertirías en un "delincuente conversacional" que falta a las máximas de la conversación, por ejemplo "la gente que se enrrolla y dice más de lo que le hemos pedido, porque no se adapta a la máxima de cantidad". Hay tambiçen "siperistas", gente que dice que "si, pero". Gente que tiene siempre preparado el obstáculo sin dar la solución.

A Montolío le interesan las conversaciones de ascensor "sobre todo la comunicacióin no verbal, cómo se coloca la gente, quién se esconde, o quién da la cara, quién saluda, qué temas se pueden abordar". Porque claro, "están muy acotados los temas que se pueden hablar".