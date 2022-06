Aprovecha que es dueño de una plaza de garaje del edificio para montar una fiesta en la piscina y lo denuncian

No ha llegado el verano de manera oficial, pero ya tenemos problemas en muchas piscinas comunitarias. El Tribunal Supremo le ha dado la razón a una comunidad de propietarios, en el pueblo mallorquín de Calvià, que quería impedirle a un hombre, con varias plazas de garaje en el edificio usar la piscina. Es decir, los jueces han dicho que tener una plaza de garaje no da derecho a utilizar la piscina de ese mismo edificio. Aunque sean propietarios no son residentes.

La sentencia parte de la consideración de que una piscina, por su propia naturaleza, está al servicio de los propietarios que tengan su residencia en el edificio. Eso también implica que los dueños de plazos de garaje están exentos de los gastos que generan estas zonas comunes. Hay que decir que este caso ya tiene un recorrido. En 2017, el juzgado de primera instancia dictaminó que podía bañarse. Más tarde, la Audiencia Provincial lo ratificó. Y ahora el Supremo le ha dicho que no lo puede hacer.

"Me han dado la razón por que se asiste al sentido común"

Lo curioso es que el caso comienza porque un grupo de 15 adolescentes hizo un uso inadecuado de las instalaciones, y después de investigar, se supo que todos eran invitados por el propietario de un garaje. Juan Escandell Torres es el abogado que ha llevado este caso y dice que "creo que me han dado la razón por que asiste el sentido común". Comenta que el Tribunal Supremo no ha inventado nada que el resto de la población no comparta.

"El uso de una piscina, como dice el Supremo, es algo extraño. No sirve al disfrute de una plaza de aparcamiento", sostiene el abogado. A lo que añade que lo esencial de la doctrina que ha dejado el Supremo es una norma de conducta. "De lo que se trata es de intentar prohibir ese uso irracional que, en este caso, se producía en esa comunidad", apunta Escandell. A lo que se agarra esta sentencia es que los estatutos de la comunidad dejaban claro que podían prohibir el uso de la piscina por parte de los propietarios de los garajes que no fuesen titulares de viviendas.

Problemas en las comunidades de vecinos

Pero este no es el único caso. Son muchos los problemas o los impedimentos que pueden poner algunos vecinos. Josep Marquet, administrador de fincas en Pollensa (Mallorca), afirma que en algunas comunidades de vecinos sí suele haber problemas y "muchas veces es porque falta el sentido común". Normalmente, hay normas de piscina, en las que te ponen, por ejemplo, un horario, pero llega un vecino más tarde a bañarse y eso crea disputas.

"En las islas, además del alquiler normal de vivienda, hay alquiler turístico", dice Marquet. Si el propietario trae un par de invitados, no pasa nada. Pero recalca que, en algunas ocasiones, invitan a muchas personas a las piscinas comunitarias, lo que genera un problema. Porque las piscinas no tienen una capacidad tan grande para albergar muchas personas.

Cambio de normas con la llegada de la pandemia

Marcos, un vecino de Madrid explica que "no podíamos utilizar ningún tipo de flotador ni pelota. También hay quienes dejan sus sillas para cuidar su sitio". Por eso, existe la necesidad de imponer unas normas, aunque debería imperar la empatía. Si pensamos en todo lo que nos ha cambiado la vida el Covid, vemos que nos ha limitado el número de invitados que podemos llevar a la piscina, lo que se puede hacer e incluso la comida y bebida, que ahora ha quedado prohibido.

"Los problemas que suelen surgir en las comunidades es el tema de fumar, quienes no son fumadores se quejan de que no se puede fumar dentro del recinto. En cuanto a la comida, hay quienes se bajan sus neveras y se decidió que no se podía bajar alimentos". No es la única comunidad que ha cambiado las normas con la llegada de la pandemia. Antonio, en Sevilla, le ha pasado algo parecido. "Nos prohibieron llevar invitados, pero muchos vecinos se lo saltaron y fueron sancionados", cuenta.