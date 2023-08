Antonio Lobato señala qué necesita Fernando Alonso para conseguir la 33: "Antes de la temporada"

Antonio Lobato tiene vocación periodística desde que era un niño, todo gracias a su tío que, como ha contado en 'Herrera en Cope', era su ídolo de pequeño, "salía en la tele, escribía en el periódico y yo quería ser como él". Cuando en Lobato quiso estudiar periodismo, se encontró con que en Oviedo, de donde es originario, no había facultad, por lo que tuvo que cambiar de aires e irse a vivir a Madrid: "Tenía 18 años y tuve que irme de casa, y ya no volví nunca más", explicaba el mítico narrador.

Aunque nunca fue un camino fácil para él, que cuando trabajaba en la sección de deportes para los informativos en Telecinco, en una época en la que, a causa de la falta de derechos televisivos y de los deportes en general, le resultaba un trabajo poco gratificante: "Los deportes se maltrataron mucho en aquella época. Te llevabas 12 horas trabajando para hacer 2 minutos en el informativo. Decías 'Esto no me merece la pena'. Perdí la vocación. En cuanto se convierte en algo rutinario y monótono dices 'quiero dejar esto'", explicaba Lobato.





Lobato y la Fórmula 1

Pero fue precisamente la Formula 1 la que llegó a la vida de Lobato para solucionar esta situación de desencanto: ''Los derechos de la Fórmula uno los consiguió Telecinco en el año 2004. Al director de informativos, Juan Pedro Valentín, Paolo Vasile le encarga hacer la Fórmula uno, que tiene que estar en informativos. Entonces me coge y me dice: ‘’Tenemos la fórmula 1, organízalo’’. Y le digo: ‘’¿Que organice el qué? Y me dice: ‘’Todo’’. Me pidió presentar un proyecto de todo lo necesario; medios, gente, formato, cámaras... En principio yo tenía que dirigir el proyecto, pero nos faltaba un narrador. Recuerdo el agobio tremendo de aquellos días en los que estaba buscando narradores".

Y es el final de esta historia sobre conseguir narradores el que todos conocemos: "Me acuerdo de hacer un casting buscando narradores por todo el país y a mi jefe no le gustaban las cintas que yo le ponía. Cuando yo ya estoy desesperado porque faltaba menos de un mes para que empezara el mundial, mi jefe me dice: ‘’Ya tenemos narrador’’. Me pone imágenes de ciclismo, de un giro de Italia del año 95, que había narrado yo. Tardé 10 segundos en darme cuenta de que era yo. Me dijo: ‘’Sí, puedes hacerlo. Se lo hemos puesto a Paolo y vas a ser tú’’. Y ahí empezó todo’’, explicaba Lobato.





Fernando Alonso y las claves para la 33

Con casi 20 temporadas a sus espaldas, Lobato no ha perdido ni un ápice de la pasión que lleva mostrando año tras año en sus narraciones, y parte de la culpa de eso la tiene otro asturiano de 42 años que pilota un coche verde con el que está haciendo maravillas esta temporada: Fernando Alonso, una figura sin la cual no se puede entender la Fórmula 1 en nuestro país y que, según Lobato, "es el germen de todo, tiene un aura a su alrededor que no es normal, y eso trasciende a lo que pasa en la pista".

La figura de Alonso es tan grande que hasta las generaciones que no le vieron ganar y que han conocido la figura del piloto ahora se entusiasman con él hasta el punto de que Lobato cuenta que se le acercan y le dicen cosas como "Lobato, ¡33, Magic!". Después de una fase de la temporada en la que el rendimiento de Aston Martin había disminuido, la primera carrera en Holanda tras el parón ha demostrado que han recuperado prestaciones, por lo que Lobato asegura que "el suflé vuelve a estar ahí, hay que empezar a pensar en poner un horno más grande para él".

Sobre la posibilidad de que 'El Nano' consiga la ansiada victoria número 33 de su carrera en la Fórmula 1, Lobato comenta que no sabe si llegará, pero que lo que es seguro es que "Fernando está flirteando con la posibilidad, desde que comenzó la temporada dije que Red Bull iba a estar muy fuerte y que Verstappen lo iba a tener fácil para ser campeón", pero asegura que "para que alguien consiga quitarle una victoria a Verstappen tiene que ser el primero de la fila, tienes que ser el segundo y esperar a que Verstappen cometa un error".