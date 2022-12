Ángel Martín: "Mi prioridad ahora es estar tranquilo y hacer cosas que tenga la sensación de que es humano"

El nuevo espectáculo, que comenzará en febrero ya es todo un éxito, tanto que incluso en algunas ciudades se han vendido todas las entradas. "¿Cómo surge esta nueva idea?" Pregunta Alberto Herrera: “A raíz de la escritura de “Por si las voces vuelven”. En el momento en el que me planteé escribir un espectáculo pensé en escribir un monólogo que obviamente fuera gracioso y escribir algo sobre las voces que hay en las cabezas”. “Lo más importante que tiene que saber cada uno es ver el volumen que tienen las voces dentro de cada cabeza”.- Asegura el presentador del show.

Con respecto a la comedia actual que hay en la pequeña pantalla, Ángel dice: “Creo que cada vez hay menos comedia en televisión, hay cada vez más programas de televisión de entretenimiento pero se ha ido apartando un poco la comedia”. “El humor es más blanco”. Gran parte de culpa, la tienen los límites del humor, el cómico dice: “Tenemos tendencia de hacer más caso a quien se ofende que a quien no y eso es peligroso porque se escribe con miedo”. “Hay una línea muy fina entre la comedia y el humor negro, el problema es la gente que no sabe distinguirlo, las personas que se molestan buscan repercusión”.

Uno de los éxitos más destacables de Ángel es su informativo diario, ¿Cómo surge?Responde: “Es una broma que se me va de las manos por no gestionar una broma bien, me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana”. “Vi que hubo un montón de repercusión y al final se convierte en lo que se ha convertido ahora, un infierno en vida. Soy como el New York Time pero sin gente trabajando ahí”.