El análisis de Javier Sierra de la nave alienígena aparecida en el espacio, lo mejor de Herrera en COPE

La existencia o no de los ovnis ha sido uno de los grandes debates científicos de este año, y cada vez vamos a tener que acostumbrarnos más a leer y escuchar noticias relacionadas con este asunto. En este caso, la información de la que hablaron Carlos Herrera y Javier Sierra llegaba desde Estados Unidos. Allí, nada más y nada menos que el director del departamento de astronomía de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, salió a decir que podría haber una nave nodriza extraterrestre escondida en el sistema solar. Una voz autorizada en la materia que suscitó mucho interés en el tema. Aquí tienes el audio en el que Javier Sierra analizaba en 'Herrera en COPE' este asunto.

Se trata de una nave nodriza no tripulada, algo que podría parecer de ciencia ficción, pero que no tiene por qué serlo y que, hasta el momento, no se ha podido demostrar ni que sea verdadero ni tampoco falso. La pregunta es, ¿cómo podríamos comprobar su existencia y descubrir si hay más naves en el espacio? Según el escritor Javier Sierra, "el campo en el que propone avanzar Avi Loeb es el campo del control radar de nuestro planeta. Es decir, que seamos capaces, que ahora no lo somos, de detectar a gran altura ejemplos de menos de un metro que entren en nuestra atmósfera", explicaba

"No hay duda de que hay anomalías flotando en el espacio que no sabemos lo que son"

Otro de los aspectos a destacar en este tema es la relevancia de Avi Loeb en esta materia. Y es que, como bien comentaba Javier Sierra en otra de sus intervenciones, "en 2017 fue quien se dio cuenta del primer objeto interestelar en el espacio. Una especie de tablón de unos treinta metros por treinta y de unos ciento ochenta metros de largo que flotaba a una distancia cósmica lejana y que Avi Loeb pensaba que tenía que ser artificial por fuerza".

Este hecho generó mucha polémica y la gente se le echó encima, pero Loeb contestaba "con muy buen criterio" que ese objeto podría tratarse "de un objeto arcaico", afirmaba Sierra. "No sabemos dónde les puede haber llevado una tecnología muy avanzada a otra cultura, pero no hay duda de que hay anomalías flotando en el espacio que no sabemos lo que son", continuaba Sierra. Sin duda, todo esto da mucho que pensar.

