Ana Pastor (PP): "Desde que Sánchez dijo que habíamos vencido al virus han muerto 50.000 españoles"

La vicesecretaria de Política Social del PP Ana Pastor cree que Pedro Sánchez no toma ninguna decisión en torno a la pandemia "para no quemarse" y que se desentiende de la crisis sanitaria "por interés, generando caos y desconcierto sin importarle". En una entrevista este jueves en 'Herrera en COPE', la exministra de Sanidad ha sido muy crítica con el balance del año que dio ayer el presidente del Gobierno durante su comparecencia ante los medios en Moncloa. Para Pastor, el Gobierno ha dado una retahíla de falsas noticias para intentar generar una situación positiva del país que no es real. "Las mentiras del Gobierno tienen las patas cortas. ¿Cómo se puede decir que no sube el recibo de la luz? ¿Cómo es posible que digan que vamos bien y hay 11 millones de personas en riesgo de exclusión social? Son palabras huecas y resultados nefastos, que no se maquillan con discursos. No se puede decir que un país va bien cuando todas estas millones de personas están en esa situación", ha dicho.

Para ella, el Gobierno ha vuelto a llegar "tarde, mal y a rastras" a la sexta ola causada por Ómicron y denuncia que la actual ministra de Sanidad no le hizo caso hace dos semanas cuando recomendó una tercera dosis masiva a los mayores de 18 años y una mayor accesibilidad a los tests. "Solo cuando hay un colapso absoluto dicen que toma medidas. Hemos tenido más olas que nadie, somos uno de los países con más contagios y más muertos y dos años después seguimos sin tener una ley de pandemias. Sánchez ha sido un acelerador de la catástrofe más absoluta que se puede tener gestionando una pandemia (...) Desde que dijeron que habíamos vencido al virus han muerto 50.000 personas", ha dicho.

Sobre la reforma laboral, Pastor ha dejado claro que el PP votará en contra. "Somos el país de la UE con más desempleo y el Gobierno aprueba una norma que no flexibiliza el mercado laboral y que que enmienda una reforma del PP admirada en Europa y que permitió crear tres millones de empleo", ha dicho. Y avisa: "Cuando gobernemos vamos a recuperarla y bajaremos las cotizaciones. Nosotros no vamos a apoyar una contrarreforma ni vamos a ser una muleta del Gobierno porque para eso a elegido a sus socios".