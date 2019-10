Ana Pastor: "Es una vergüenza que Sánchez hable de pensiones cuando él votó congelarlas"

Ana Pastor, elegida por Pablo Casado como número dos de la lista del PP por Madrid para las elecciones generales del 10-N, ha admitido que ve positiva la renovación en los partidos pero también cree que hay que mantener "a personas con experiencia en la política y en el gobierno". Defiende así la decisión del líder del PP de contar con ella y con destacadas dirigentes como Isabel García Tejerina o Elvira Rodríguez para configurar las listas de las próximas generales, vista por algunos como un giro de Casado hacia el centro político.

En una entrevista este martes en "Herrera en COPE", Pastor cree que el PP es un partido que "suma" talento y ve bien mezclar renovación con experiencia. "Cuando llegué de ministra no me conocía nadie. Hay que dar oportunidades a gente joven y con empuje, pero también dejando espacio a los que hemos demostrado experiencia de gobierno", ha dicho.

La expresidenta del Congreso promete durante esta campaña no atacar a ningún rival, pero tampoco hacer 'travestismo' político como ya ha visto "en algunos". "Yo siempre me he definido como una gran defensora de la sociedad del bienestar. Sólo estoy en política por el principio de solidaridad e igualdad de todos los españoles", ha asegurado.

Pastor asegura que asume su papel de "número 2" con "ganas e ilusión para poner humildemente un poco de racionalidad en lo que importa en este momento". Ve importante hablar de pensiones, aunque rechaza que sea Sánchez quien se comprometa a subir en diciembre las pensiones en relación al IPC aunque esté en funciones. "Es una vergüenza que Sánchez hable de pensiones cuando fue él quien votó la congelación de las mismas durante el mandato de Zapatero. Sus credenciales para hablar de pensiones dejan mucho que desear", ha dicho.

La dirigente gallega también ha criticado la abstención del PSC en la moción de censura contra Torra que se debatió ayer en el Parlament. "La moción de censura de ayer se perdió numéricamente pero se ganó desde el punto de vistal moral y de responsabilidad política. La situación en Cataluña es la que es y no valen equidistancias", ha opinado.

Por último, Ana Pastor no se ha pronunciado a favor o en contra de un gobierno de coalición con el PSOE tras las elecciones generales del 10 de noviembre. Sin embargo, sí ha asegurado que su partido "aspira a ser el primer en votos" y ha recordado que Casado ya propuso a Sánchez pactos de Estado en materias cruciales. "Ahora, queremos el apoyo de millones de españoles para tener la iniciativa", ha concluido.