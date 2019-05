Álvaro Nadal: "Se ha prescindido de todo el equipo económico de Rajoy"

El exministro de Energía, Álvaro Nadal (Madrid, 1970) que acaba de publicar 'Lo que no son cuentas son cuentos' (Deusto), un libro para comprender la economía española, se ha referido en 'Herrera en COPE' a los datos del paro publicados este lunes y ha recordado que aún tenemos tres millones y medio de parados, una cifra que dista mucho de otros países europeos.

Explica que uno de los retos a los que se enfrenta España es el demográfico, con "más población activa que ocupada”. “Ahora hay dos trabajadores por pensionista, y vamos hacia uno y medio, por eso en España antes de pensar en escasez de trabajadores, hay que pensar en que tenemos problemas de escasez de puestos trabajo". Una situación diferente a Alemania o Suecia "que están en pleno empleo y tienen problemas para encontrar capacidad de crecimiento”.

En este sentido Nadal señala que “a larguísimo plazo, si las cosas se hacen razonablemente bien, en España “desaparecerá el paro” y entrará en juego el modelo de inmigración. “España tiene ventaja, es el país grande de Europa con menos problemas de convivencia con los inmigrantes y eso que tenemos mayor porcentaje de inmigración que Alemania”.

Sobre si se ha sentido “malquerido” por el PP actual, reconoce que “aunque no hay que estar en política toda la vida, se ha prescindido de todo el equipo económico de Mariano Rajoy, que era el mismo que el de José María Aznar”.

El ex ministro se ha referido a la clave del éxito de España para lo que se ha remontado a los años 50 cuando nuestro país "se empieza a abrir al mundo”. “Entonces lo único que vendíamos eran cítricos y algo de minería y hoy somos potencias mundiales; tenemos un sector automóvil envidiable, somos una gran potencia en química, y tenemos el mejor agroalimentario del mundo. Además en servicios somos o segunda potencia turística mundial y las empresas de servicio -consultoras, ingenierías, marketing... - ingresan más en nuestra balanza de pagos, que el propio turismo”.

España necesita una discusión más racional sobre la fiscalidad

Por eso, insiste en que hay que cuidar a las empresas exportadoras, si lo obviamos, en años perderíamos competitividad y correríamos el riesgo de una nueva crisis.

El ex ministro popular advierte de que “España necesita una discusión más racional” sobre la fiscalidad. Nadal ha declarado que, en el sector energético, durante su etapa al frente del ministerio, “se tomaron medidas que no eran comprendidas por la sociedad. Pero teniendo en cuenta que la punta de lanza son las empresas exportadoras, si hay competencia, el mercado lo resolverá, si no, una sola empresa querrá cobrar todo el monopolio”.