El alquiler por habitaciones, al alza: estos son los motivos de los propietarios para elegir este modelo

Alquilar un piso en España ronda de media los 466 euros mensuales. Sin embargo, hay ciudades como Bilbao, Barcelona, Pamplona o Madrid donde no baja, en ningún caso, de los 500 euros.

Por ello, alquilar una habitación se ha convertido en la única opción para vivir de miles de españoles. Y no solo jóvenes y estudiantes, ocurre a cualquier edad. En Cádiz, por ejemplo, la edad media de alquiler de habitaciones está en los 58 años.

Cada vez más españoles alquilan una habitación para vivir, no precisamente por gusto, sino porque les es imposible pagar el alquiler de una vivienda integra. El 44% de los españoles que comparten piso, reconocen que lo hacen porque no pueden afrontar un alquiler entero. Una situación que no deja de empeorar.

El alquiler por habitaciones, al alza

No existe un registro oficial de alquiler de habitaciones en España, pero con los datos de algunos organismos sabemos que, en el último año, el crecimiento de habitaciones en alquiler, estaría en algo más del 26%, una tendencia al alza pese a la subida de los precios.

En el último año, el precio del alquiler de una habitación ha crecido algo más de un 8%. De hecho, alquilar un dormitorio, con baño, salón y cocina compartidos, cuesta de media en España 466 euros. Esto es un 42% más caro que hace solo cinco años y un 76% más que en 2015.

Con esta modalidad, los propietarios han encontrado la gallina de los huevos de oro. Alquilar una habitación, es un 50% más rentable que alquilar una vivienda entera y además, permite escapar de los límites que establece la actual Ley de Vivienda.

Por qué un propietario elige alquilar por habitaciones

En 'Herrera en COPE' hemos puesto el foco en este fenómeno de la mano de Sergio Cardona, analista del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro.

"Siempre ha sido legal alquiler habitaciones. O bien es el propietario el que lo hace o decide que sea uno de los inquilinos el que lo haga y luego se lo pague a él", comienza explicando el experto.

Los motivos para optar por este tipo de alquiler son muchos: "Hay propietarios que lo hacen porque esperan una mayor rentabilidad, otros lo hacen por flexibilidad, algunos lo hacen para escapar de la ley de vivienda. Los motivos son múltiplex, pero es cierto que ha crecido".

Además, el demandante ha cambiado: "Era muy común en estudiantes o jóvenes trabajadores que acudían por primera vez a una ciudad. Aunque existe más oferta, existe más demanda, por lo que el precio ha aumentado".

