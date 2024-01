Alfonso Rueda, en COPE: "A Cataluña le dieron todo y los medios para Galicia son una carta a los Reyes Magos"

Los pellets son la nueva palabra de moda. Los pequeños granos de plástico que han aparecido en algunas playas gallegas se han anticipado a las elecciones que la comunidad vivirá en unas semanas. El lío político ya está montado y las acusaciones entre Moncloa y la Xunta se suceden. Carlos Herrera habla con Alfonso Rueda, presidente gallego, para conocer de primera mano qué está pasando.

Una carta a los Reyes Magos

"Esto que dice el Gobierno central, que es imposible localizarlos en el mar, no es verdad", asegura rotundo Rueda ante las últimas declaraciones que vienen desde la Moncloa negando que puedan encontrar los pellets que todavía siguen flotando por alta mar. "Hace más de un mes que sabían que este accidente se produjo", ha denunciado en Herrera en COPE.

Alfonso Rueda, quien no ha perdido ojo de los últimos movimientos políticos que se han dado en Madrid ha recordado: "La vicepresidenta le dio todo lo que le dio a Cataluña en 15 minutos y Galicia solamente pide medios de lucha contra la contaminación marítima y eso es una carta a los Reyes Magos", se ha lamentado.

"A mí me metieron mucha prisa y lo hicimos. Nos siguen discutiendo. Dicen que esos medios son muchos y siguen sin buscar en alta mar, que es lo que deberían hacer en estos momentos", criticaba el presidente gallego en su conversación con Carlos Herrera.

La comida y las elecciones gallegas

"La marca Galicia tiene una marca bien merecida especialmente por los productos de mar", algo que se estaría viendo afectado por el conflicto con los pellets y, en opinión de Rueda, avivado desde la Moncloa. "Lo están utilizando como arma política porque tenemos elecciones", ha asegurado.

Ante la pregunta de Carlos Herrera, Rueda lo tiene claro: "No hay ninguna duda que no estarían incurriendo en las enormes irresponsabilidades que estamos viendo estos días", por parte del Gobierno central, si no hubiese elecciones en la comunidad autónoma dentro de poco. "Con un colapso ferrovial en Galicia, el ministro de Fomento, estaba poniendo tuits sobre los pellets", ha denunciado.

"Soy el presidente de la Xunta de Galicia y mi responsabilidad es limpiar las playas y no pararé hasta que estén limpias. El problema es que los sacos están ahí y no nos ayudan a recogerlos. Nos estamos encargando con los voluntarios y el sector pesquero", ha explicado Alfonso Rueda en los micrófonos de COPE.

Lo que se da a Cataluña y lo que se quita a los demás

Herrera ha querido preguntar a Rueda por las cesiones de Sánchez y su Gobierno a Puigdemont y su partido: "La desazón de cualquier español", es lo que asegura Rueda haber sentido al conocer lo pactado sobre balanzas fiscales. "Los gallegos somos españoles y el gobierno central también es nuestro gobierno", ha defendido.

"Todo lo que están sacando los independentistas es a costa de los demás, a costa de Galicia. Al final lo que se reparte es lo que se nos hurta a los otros. Todo lo que se está dando a un lado es lo que no se nos va a dar a los demás", aseguraba el presidente autonómico gallego.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo cierto es que Rueda ha admitido no saber "exactamente lo que se les ha dado" a los independentistas y, sobre lo que se conoce de ese acuerdo, la cesión de materia migratoria, sí ha querido decir lo siguiente: "Esa competencia me parece peligrosísima. Me parece una locura que esto se empiece a partir, rozando casi la xenofobia, y sin el casi", ha afirmado.

Moncloa, al acecho

"La colaboración que he pedido sigo sin tenerla a día de hoy. Cuando se quiere ayudar se ayuda y cuando se quiere hacer política, pues se hace como se está haciendo. Por lo menos desde los ministerios desde Madrid", ha terminado por denunciar Alfonso Rueda.

El presidente de la Xunta ha aprovechado su conversación con Carlos Herrera para hacer una petición: "Pido que lo que se le está haciendo a Galicia no se le haga a ninguna comunidad autónoma. El daño reputacional a la pesca y al turismo, vamos a tardar tiempo en repararlo. Galicia, para el gobierno central, es un objetivo electoral", ha denunciado.

"Quien planteó esto como un plebiscito, fue Pedro Sánchez. Dijo que se planteaba esto como una ocasión para darle una lección a Alberto Núñez Feijóo. Esto no va de eso. Aquí nos interesa hablar de temas de Galicia", ha asegurado Rueda. "Yo quiero que esté aquí Feijóo y ya verá usted como Pedro Sánchez viene por aquí, muy poquito, porque el PSOE sabe lo que hay", ha terminado por pronosticar.

Finalmente, Carlos Herrera le ha preguntado a Alfonso Rueda sobre si cree que Pedro Sánchez es capaz de venir a Galicia durante la campaña electoral gallega a hacerse una foto recogiendo pellets en la playa. Algo que el presidente gallego ha considerado un tanto insólito: "Si cree que le dará rédito electoral, no le quepa ninguna duda. Pero ya sería el colmo, venir a hacerse una foto en la playa. A mí lo que me importa es limpiar las playas", ha terminado por explicar el presidente de la Xunta de Galicia en Herrera en COPE.