Álex Clavero, en 'Herrera en COPE': “Las historias salen de cualquier cosa, yo las cuento desde la verdad”

Álex Clavero es también conocido como “El Francotirarock” en el programa de “El Pirata y Su banda”, de“Rock FM”y está de gira. Sus inicios comenzaron en un internado, no porque fuese un chico malo, así se lo ha contado a Alberto Herrera: “En aquella época, los que éramos de pueblos pequeños teníamos pocos profesores, entonces se puso de moda mandarnos a internados para ver si fluctuaba el estudio”. “Entonces los que éramos de pueblos éramos buenos, los que venían de las ciudades eran los malos”. “La gente se cree que el internado es como el que había en la tele, ojalá”. 21 años ha sido el tiempo que ha pasado desde su primer concurso, donde lo apunto un amigo suyo, David Ferrera: “Fue mi mentor, quien me descubrió”. Un concurso en el que obtuvo el primer premio, diez mil pesetas: “Ganar el primer concurso me obligó a hacer algo más, entonces me apunté a otro concurso y ahí estaba Leo Harlem y Quique Matilla”. “Yo pasé a la final entre mucha gente y en la final conté el monólogo que escribí para ese primer concurso y eso fue un zambombazo”. “Solo hay algo peor que no hacer reír, que esté tu gente abajo pasándolo mal por ti”. “Fue horrible”. “Quedé quinto, en mi memoria es muy desastroso, pero quedando en esa posición no fue tan desastroso”. - Dice el humorista.

Clavero lleva en sus espaldas un grado y una licenciatura: “Estudié trabajo social y acabé la carrera y como no tenía nada claro que hacer, me saqué la carrera de sociología”. “Listo no he sido nunca pero empollón muchísimo”. “Estuve trabajando con chavales de monitor de ocio y tiempo libre, eso se mezclo con lo de los monólogos y me la jugué y dije a ver si puedo vivir de esto y me salió muy bien”. - Explica Álex. A parte de sus estudios, son incontables los monólogos que ha realizado, ya van más de mil junto al "Pirata" en "Rock FM", por eso Alberto le pregunta que es más complicado para el, si elegir el tema o comprimir el humor en tan solo 4 minutos: “Me cuesta más sacar el tema que comprimir el humor”. “El primer año era muy fácil porque hacía Navidad, Halloween, el día del gato, el día del perro, … pero es que todos los años son los mismos días, habría que cambiar los días”. - Responde de forma cómica.

El humor parece ser algo que no sale nunca de la cabeza de Álex Clavero, consigue hacer humor de cualquier cosa y de aquí sale su nueva gira, una gira post pandemia que trata de esa nueva normalidad, a lo que dice: “Nueva normalidad ya la había a partir de la era de Internet”. “Nueva Normalidad, ¿Qué es esto? Entonces comparo la nueva de la antigua, cómo vivimos el confinamiento, y dando la idea de que tenemos que ser positivos porque ya no nos pueden pasar más cosas, ¿Qué mas va a pasar?”. “La gente de la calle se ha esforzado mucho en sacar para delante la pandemia y esto se dice poco”.

El 26 de noviembre, en el Teatro Capitol de Madrid se puede ver el nuevo show del humorista a las 17:30h y, el 3 y el 17 de diciembre en el mismo sitio y a la misma hora. Viajará a su tierra, Valladolid el 10 de diciembre. Toda la información sobre “La nueva normalidad” se encuentra en su página web: https://www.alexclavero.com/