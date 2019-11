Alberto Iglesias: "Cada película es un shock, no sé por dónde empezar"

"Dolor y Gloria" es posible que se cuele en los Oscars, Antonio Banderas puede que se cuele en el Oscars, pero la banda sonora, que firma Alberto Iglesias, también puede colarse. Hace unos días estuvo en Hollywood, promocionando la película y "he estado haciendo campaña". Debates, presentaciones y demás labores que le hacen sentirse orgulloso de su trabajo.

"Me gusta mucho la película y esta música supone un añadido más". Los distribuidores, el director y el actor, tienen el pálpito de que lo conseguirá, de que la nomicación llegará, será porque puede ser verdad. "Por un lado es por la admiración que sienten, me tratan como a Fellini". La función es "hacer de la película algo cercano, gracias a la música, que te la lleves al corazón", y el público es receptivo a las bandas sonoras.

Alberto Iglesias es prudente, pero su vocación le lleva a exigir siempre lo mejor. Y con los directores se trabaja diferente: "Almodóbar a los 3 días de terminar la película ya la tiene montada, y casi siempre es un schok, porque no se por donde empezar, y me sube mucha la adrenalina, y mi respuesta es muy emocional". Aunque en el caso de "Dolor y Gloria", pensó que no necesitaba música, por su clima de confidencia.

Alguna vez ha tenido que tirar un trabajo, y su reacción confirma en Herrera en COPE, que "hace una herida". Aunque tiene suerte, porque Alberto sabe salvar bien esas situaciones, y de ese no, sale una canción mejor. Ahora hay que esperar a la nominación, porque a la cuarta va la vencida.