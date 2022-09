Alberto Herrera habla de su relación con su hermana Rocío Crusset y Carlos Herrera interviene: "Tú también..."

Alberto Herrera y Carlos Herrera muchas veces terminan hablando de sus cosas. Es lo que tiene esta especial colaboración padre-hijo que convierte 'Herrera en COPE' en un espacio familiar para todos los oyentes de COPE. Es por ello que no es extraño encontrarse con momentos en los que los dos Herreras acaban por hablar de sus cosas, de la familia, todo al hilo de la sección que hoy ha conducido Alberto.

El día de los hermanos y las diferencias entre Herreras

Carlos Herrera ha querido preguntar por el siguiente tramo del programa, donde Alberto tomaría los mandos en su atención a las llamadas de los oyentes y fósforos de 'Herrera en COPE'. En ese momento, Alberto ha querido introducir el tema del que se iba a hablar en el directo de COPE: "Hola, Carlos, tú no has tenido hermanos biológicos, pero sí los has tenido de diferentes madres", le ha comenzado a decir su hijo, a lo que el padre ha respondido: "Sí".

"Ayer fue el día internacional del hermano y queremos preguntarle a nuestra audiencia por anécdotas divertidas entre hermanos, trastadas principalmente", ha explicado Alberto Herrera, quien no ha dudado en introducir su propia experiencia personal y familiar: "Como las que me hacía a mí mi hermana durante toda la vida. Todo el mundo sabe que soy un cacho de pan y que la que ha tenido un poco de mala baba ha sido...", ha comentado en relación a Rocío Crusset, su hermana, de la que finalmente ha dicho: "No sé de quién lo habrá sacado".

Ha sido entonces cuando Carlos Herrera ha querido intervenir para dejarle claro que quizá no estaba siendo del todo objetivo: "Tú también de vez en cuando...", Alberto, rápido y antes de que las acusaciones de su padre fuesen a más ha querido hacer una petición: "No quites el mito. Se ha mitificado desde siempre que yo he sido el niño bueno y vamos a seguir", le ha solicitado a Carlos Herrera en pleno directo.

Sostres y Alberto Herrera

El problema de comentar los temas de familia en directo es que, alguno de los colaboradores de 'Herrera en COPE' es buen conocedor de Carlos Herrera y compañía, como es el caso de Salvador Sostres. Es por ello por lo que no ha dudado en contestar a Alberto Herrera en cuanto este se ha puesto a presumir de ser "el bueno", de la pareja de hermanos que forma con Rocío Crusset.

"Eres el niño bueno y has tenido mucha suerte, que tu hermana no siempre ha tenido", le ha reprochado entre risas Salvador Sostres a Alberto Herrera, al cual no ha dudado en decirle: "A ti te han permitido muchas más cosas y hasta ahí puedo leer", ha terminado por asegurar antes de que el mismo Alberto le diese su propia réplica:

"Es verdad que un hijo es distinto que una hija para un padre, pero para una madre, Sostres... Ahí no sé yo si he salido ganando", ha terminado por confesar Alberto Herrera en uno de los momentos más familiares que hemos vivido en 'Herrera en COPE'.