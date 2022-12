Ágatha Ruiz de la Prada: “El paso que todos queremos dar en la moda es que sea sostenible”

Ágatha comenzó queriendo ser pintora, de hecho, sus primeras exposiciones las hizo en su habitación. Siempre ha sido gran fan de los colores como el rosa, el naranja, el amarillo, el rojo, … En 'Herrera en COPE' ha explicado como era la moda antes de la movida madrileña: “Era muy cursi, había habido una época de alta costura pero no duro nada”. “Las más ricas se iban a comprar a París, no confiaban en la moda española”.

Si por algo se conoce a Ágatha, no solo es por sus grandes diseños, también por hacer suyos todos lo jueves en la capital. Ella dice: “Cada semana invitabamos a alguien para hablar de libros y ahí pasó de todo en tantos jueves”. “Mucha gente se conoció, hubo muchos romances, salieron hasta matrimonios incluso”.

¿Por qué escribes sobre ti?Pregunta Alberto Herrera a lo que responde la diseñadora: “Todo el mundo cuenta su vida, está de moda” “Tengo muy mala memoria heredada, tengo miedo de que se me olvide, ¿Y si llego a vieja y no me acuerdo de mi vida?”

En un momento dado, prácticamente toda la sociedad española tenía algo de la marca de Ágatha y si era tan facil conseguir algo suyo es porque ha hecho realmente de todo, así lo explica: “He hecho tumbas, urnas, puertas blindadas, colonias, de todo”. “Hacer puertas blindadas ha sido una de las cosas más difíciles de mi vida pero más satisfactoria”.