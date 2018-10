La advertencia de Herrera a Torra si se pone “farruco” saltándose la ley

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este martes que el independentismo "no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad" en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si antes de noviembre no formula una propuesta de referéndum de autodeterminación.

Carlos Herrera ha dedicado unas palabras en su editorial de este miércoles al “jefe de la Administración catalana”, el mismo que invita a “apretar en horario de oficina a los más revolucionario” porque a la hora de cenar se van a casa.

“El jefe de toda esta chusma, en vez de poner pie en la pared, huye hacia delante y se convierte en un temerario y un insensato. Ahora va y le dice a Sánchez 'organiza un referéndum de autodeterminación o yo dejo de apoyarles'”, ha puntualizado Herrera.

En caso de que Torra se ponga “farruco” porque hablar “no cuesta dinero”, el comunicador ha detallado que alguien debería recordarle que “en la cárcel hay sitio todavía”. “Hay un par de celdas vacías, al fondo del pasillo, que lo tenga en cuenta”.

Además, al presidente del Gobierno le ha indicado “tener que callarse” por poseer solo 84 diputados. “Ahora te quedas con la luna de Valencia, pero le da igual. '¿No tengo presupuestos? Los de Rajoy. Pero de aquí no me sacáis ni con agua caliente'”, ha ironizado el director de 'Herrera en COPE.

El Gobierno rechazó este ultimátum de Torra y respondió de manera inmediata en una comparecencia de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá: "El presidente de la Generalitat no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta, se la damos ahora mismo, y es autogobierno y no independencia, convivencia y no independencia".

Celaá subrayó que el Ejecutivo "no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo" en Cataluña, por lo que ha pedido al president "distensión y calma".