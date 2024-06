La advertencia de Carlos Herrera a los peregrinos que se encuentran haciendo el Camino de Santiago: "Exige"

Llegamos al viernes y, entre otras muchas cosas, Carlos Herrera nos cuenta con 'Diario de un peregrino Chiruca' el punto del Camino de Santiago en el que se encuentra. Pero su intervención no acaba aquí, pues también relata sensaciones y todo aquello que observa y vive.

En este caso, Carlos Herrera relata que "al estilo de las grandes citas ciclistas, digamos que hoy tocan Campos Elíseos. La última etapa desde Olagüe hasta Pamplona es prácticamente un paseo con las Chirucas. Y después quien se resiste a transitar por la capital navarra con amigos durante un tiempo. Camino fascinante". Ojo, porque advierte Herrera de que "el camino Baztanés exige esfuerzo, dedicación y mucho espíritu, pero la recompensa de la belleza es impagable".

El camino Baztanés. Ese fue el motivo por el que Carlos Herrera se desvió de la ruta que seguía este año el comunicador. Este jueves, nos decía que tenía que subir una cuesta muy dura (que ya habrá superado con éxito) para después "ir bajando poco a poco hasta llegar a Pamplona. Es un camino lleno de dureza, pero de belleza. Nada que unas Chirucas y unas piernas acostumbradas no pueden dominar. Así que, eso ya lo iremos contando".

Así reconoció una oyente de Carlos Herrera en un restaurante del Camino de Santiago

Carlos Herrera es un amante del Camino de Santiago y, todos los años, se pone a prueba recorriendo etapas y llegando a Santiago como meta de una temporada brillante. Hace escasos días, una oyente relataba que se encontró con el comunicador en un restaurante que se encontraba ubicado en pleno Camino.

"Estaba muy arregladito, comía con otra persona y cuando entré le reconocí por la voz. Yo estaba de espaldas y dije: 'esa voz es la de Carlos Herrera'. En una de esas veces que volví un poco la cara, le vi. Pero estaba muy bien. Comiendo. Ya no estaba haciendo el Camino de Santiago". Puedes volver a escuchar el momento en el siguiente audio. ¡No te lo pierdas!

La ruta del Camino de Santiago que Carlos Herrera jamás recorrerá

Lo contó en un momento dado a sus oyentes de 'Herrera en COPE'. Decía que no tiene intención alguna de realizar el Camino Primitivo.

"Es el que me falta porque no tengo lo que hay que tener", explicaba en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Por este motivo, el oyente le aconsejaba que hiciese este Camino por "la ruta de los Hospitales, no por Pola de Allande".

Aseguraba Herrera que la subida de Pola de Allande le da pavor. Inmediatamente después, el oyente decía que si sube por "Hospitales, te encuentras al final con el puerto de Allande". Además, añadía que "cada tres o cuatro años siempre repito el Camino Francés. Completo. Hago una media de 40 kilómetros al día".

Para los que no lo sepan, el denominado Camino Primitivo que teme Herrera arranca en Oviedo y se dirige a Compostela por el interior de Asturias y Galicia. Su origen se remonta a la peregrinación del Rey Alfonso II de Asturias en el siglo IX, y es la primera de la que se conservan referencias de ahí su nombre. Tiene especial prestigio por su dureza y sus paisajes.