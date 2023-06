Acaba el plazo para el sorteo de mesas electorales: "El cartero me dijo que soy presidenta y me toca sí o sí"

Muchos tenían ya sus planes para el 23 de julio, pero no todos podrán seguir adelante con ellos. Suena el timbre, abres la puerta y está el cartero con la carta certificada donde te notifican que te toca formar parte de una mesa electoral en la próxima cita con las urnas. Es una escena que se repite en multitud de domicilios estos días y que puede seguir produciéndose algunos más.

Este miércoles, 28 de junio, es un día decisivo, porque acaba el plazo para que los ayuntamientos celebren los sorteos y tienen de plazo hasta el lunes para enviar las notificaciones a los 'agraciados'.

Juan Antonio vive en Dublín y le ha tocado ser presidente de mesa

Hay quien ya la ha recibido, como Juan Antonio Valdivia, que se encontró ayer con la sorpresa. No fue él quien realmente abrió la puerta y vio al cartero porque de hecho está en Dublín, la ciudad a la que se ha mudado para dar una nueva andadura a su vida y lleva solo unos días viviendo ahí. Este martes fue su madre quien le llamó, desde Estepona, para decirle que le ha tocado ser presidente de una de las mesas electorales.

"Ayer mismo, cuando me enteré, mandé un correo para explicar el perjuicio económico que supondría. Estoy en Dublín desde hace una semana, me he mudado aquí. Para mi madre fue un drama, fue la que me llamó y me dijo, tengo una mala noticia, pero son cosas que pueden pasar", ha explicado Valdivia en COPE.

Vocal de mesa con tan solo 18 años

Al igual que Juan Antonio, Nacho Moreno también ha recibido la notificación. Él es de Madrid, del barrio de Prosperidad, y cumplió los 18 años justo un día antes de que comenzaran los sorteos. Es decir, que por un día no se ha librado de la mesa. Con 18 años le toca ser vocal de la mesa de su barrio y asegura que recibir la notificación fue "impactante" al tiempo que "gracioso".

Recibe la notificación en plena siesta

De Madrid nos trasladamos a Murcia. Allí reside Isabel Zaragoza, tiene 27 años y es maestra de educación infantil. Este mismo martes empezó sus vacaciones y a eso de las cuatro y media, en plena siesta, sonaba el timbre de su casa. Era el cartero. "Yo salí con cara rara y el cartero me dijo que soy presidenta y me toca sí o sí", ha explicado Isabel.

Cambia sus vacaciones de fecha y le toca ser mesa electoral

También localidades y municipios que han cambiado sus fiestas porque coincidían con el 23 de julio. Uno de ellos es Ribaforada, en Navarra. Es un pueblo de unos 3.700 habitantes. Allí vive Álvaro Ruiz, un dj que cambió sus vacaciones por si acaso le tocaba formar parte de la mesa y acertó haciéndolo. "Me enteré cuando me iba a la piscina. Esperé a coger las vacaciones con mis amigos y al final me ha tocado mesa", ha contado en COPE.

Causas para no formar parte de una mesa electoral el 23J

Algunos lo tienen claro, si les convocan para formar parte de mesa electoral, van a estar a las ocho de la mañana el 23 de julio como un clavo, pero para los que no. Hay que recordar que, desde que recibes la notificación, tienes 7 días para presentar las alegaciones en la Junta Electoral de la Zona, eso sí, tienes que presentar una causa justificada aportando documentos que demuestren que ese día no puedes estar en la mesa.

Estas son algunas de las causas principales que puedes alegar:

No saber leer ni escribir

Haber formado parte de una mesa electoral en elecciones anteriores

Tener más de 65 años

Estar de baja por lesiones o enfermedad, tener un embarazo de riesgo, ser madre en período de lactancia, o ser víctima de algún delito...

Estar al cuidado de menores o discapacitados

Casarte o que se case alguien de tu familia de primer grado

Formar parte de una lista electoral

Ser médico, bombero o policía y tener que trabajar ese día prestando servicios esenciales

Tener las vacaciones contratadas antes del 30 de mayo

Además, es importante tener en cuenta que no abrir la puerta al cartero por si trae la notificación no te exime de formar parte de la mesa electoral. En este caso, el cartero deja en el domicilio un aviso para que la persona que estaba ausente sepa que tiene que acercarse a su oficina de Correos más cercana a recoger el sobre.

También tiene que avisar a la Junta Electoral Central y esta es la que ya toma una decisión si finalmente no consiguen dar con el titular. Hay diferentes opciones para estos casos. Puede que los suplentes pasen a un primer plano o la junta puede recurrir a la Ley del procedimiento administrativo y hacer que la notificación sea a través de un boletín oficial, que esto ya sería bastante serio.

En resumidas cuentas, no recoger la notificación, no te libra de tener que estar el 23 de julio en la mesa electoral y además, no presentarse a la mesa sin justificación, puede llevar a una multa de hasta 5 mil euros y también a penas de prisión que llegan desde 3 meses hasta 1 año.