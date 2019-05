Abogado de Leopoldo López: “Si saliera de la embajada podría volver a la cárcel y su situación sería peor"

Un día después de que un tribunal caraqueño ordenara capturar al opositor venezolano Leopoldo López, -quien se encuentra en la residencia del embajador español, Jesús Silva-, su abogado en España, José Estévez ha reconocido en 'Herrera en COPE' que esta orden de detención “no les ha sorprendido” y que incluso no sería de extrañar que hubiera otra orden para arrestar al presidente encargado Juan Guaidó.

No sería de extrañar que hubiera otra orden de detención contra Guaidó

En este sentido José Estévez ha explicado que Leopoldo López “no puede ser detenido” ya que “está protegido por la soberanía española representada por el principio de extraterritorialidad que supone la legacion diplomática española. Tiene estatuto de refugiado dentro de la legación diplomática”.

Leopoldo López tiene estatuto de refugiado dentro de la legación diplomática española

Es por ello, afirma el director adjunto del bufete Cremades & Calvo-Sotelo que si Leopoldo López saliera de la embajada española "seguramente volvería a la cárcel de 'Ramo Verde' y su situación sería mucho peor”.

El letrado reconoce que pese a que la situación el opositor al régimen de Maduro es “complicada” resulta “mejor que la anterior. “En la embajada española es donde mejor puede estar, al gobierno español le honra tenerlo como invitado y estará más cómodo allí y sin llamadas intervenidas, podrá habrar con su equipo jurídico”.

Leopoldo López está protegido por la soberanía española

En cuanto al futuro de Venezuela y el resultado de la 'Operación Libertad', Estévez ha advertido que “depende del tablero geopolítico que se está jugando para ver quién va a jugar las cartas en la reconstrucción del país". Una partido que ha advertido se juega "entre los despachos de Washington y Rusia y donde los cubanos también tienen un papel muy importante".

Jesús Silva ha aclarado que sobre la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, "no pesa ningún tipo de orden porque no ha cometido ningún delito. Todo tiene un límite y al régimen de Maduro no le conviene”, ha concluido.