Herrera, sobre el estado de alarma: «¿Seis meses de impunidad sanchista? Ni de broma»

¿Qué tal? Es lunes, es 26 de octubre del 2020. Este no es un país para noctámbulos. Podría ser la película que filmáramos a partir de ahora o la última superproducción de La Moncloa y más. Restricciones a la movilidad nocturna y no toque de queda, que es lo que quiere que digamos el Gobierno, que saben ustedes que esta izquierda cuqui, esta cosa de toque de queda le suena mucho a Pinochet, para entendernos. Y la izquierda no toma medidas de carácter marcial. Son más guays que todo eso. Se inventan expresiones ortopédicas, eufemismos... No dicen desplome, dicen crecimiento negativo; no dicen restricciones, dicen nueva normalidad; y ahora en vez de toque de queda, restricciones nocturnas a la movilidad. Y el paro será desconexión de la vida productiva laboral. Y un gordo será persona con naturaleza física alternativa. Y así.