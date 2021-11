Herrera, a Sánchez: «¿Tú no tienes límites éticos? ¿Conoces la vergüenza?»

Señoras, señores, me alegro, buenos días

¿Usted quería ver de cerca el invierno? Bueno, hay algunos lugares de España, norte de la Península esencialmente que digamos que le están tratando de tú o están tomando copas con el invierno. No, pero es que ahora se viene a vivir, se viene a quedar o la primera sensación llega este fin de semana porque llega la primera DANA que trae un chorro de aire polar que va a desplomar temperaturas y va a dejar nieves y lluvias. Hombre, no en todas partes igual. Pues seguramente más en Avilés que en Marbella, si nos entendemos. Pero de momento va a seguir lloviendo en Baleares, Comunidad Valenciana, en Murcia, en el sur de Andalucía; y se esperan cielos nublados en Extremadura y Castilla-La Mancha y sol en el resto de España. Temperaturas que, de momento, no tienen grandes cambios como consecuencia del fresco que va a entrar por el norte, hombre, digamos que se va a enfriar un poco todo, todo sistema peinsular, parte de Baleares. Canarias, ya saben ustedes, es cuento aparte por el privilegiode su tiempo.