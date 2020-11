Herrera, a Sánchez: «¿Puedes repetir que el Estado no está en manos de un etarra como Otegi?»

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, ya es 24 de noviembre y miren, martes, y nos acercamos ya a los primeros de diciembre en los que poniéndonos de puntillas vislumbraremos un poco los días de Navidad, entiéndase lo que va después del puente de la Purísima hasta que le veamos la espalda al Rey Baltasar. Días que ya, en fin, si uno no quiere hacerse la idea es porque no le da la gana, pero días que ya sabemos que no van a ser como han sido otros años.