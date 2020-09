Herrera: "Los que dan cobertura a las mentiras de Sánchez, hacen con Ayuso lo que hicieron con el ébola"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Hola, jueves 17 de septiembre del 2020. Digamos que el otoño enseña la patita, hombre, la patita... Al menos la uña de la patita con un frente que deja inestabilidad, sobre todo a partir de mañana, en media península. Bjan las temperaturas en el interior penínsular, también en Canarias, bueno, y la cosa así... Mientras que hoy es como decía a las seis de la mañana ese típico día en el que les tengo que hacer la pregunta de rigor que es por dónde quieren que empiece. Lo de la pandemia está tomando un cariz realmente inquietante. Se habla ya de confinamientos selectivos en Madrid con toda la confusión posible incluida en el procedimiento de no comunicarlo, filtrarlo, no filtrarlo porque se te escape en una rueda de prensa... Bueno, en fin... Y ahora en seguida se lo cuento.

Pero, mire, si ustedes quiren tener una foto que resuma lo grave, el momento esperpéntico, la pose frívola en la que se encuentra nuestro país solo tienen que mirar al tío del moño. Qué ha pasado en España para que un tipo que presume de ser el heredero de la izquierda más radical, siniestra, que no le interesa gestionar política, lo que le interesa es ir desde dentro carcomiento el sistema para tumbar la democracia del 78. Un tipo que presume de ser el heredero de esa izquierda radical y siniestra de los años 30 y se dijo de un padre que militó en una banda claramente terrotista como el FRAP,¿qué pasa para que acabe de vicepresidente y que reciba con honores a los herederos políticos de la banda terrorista ETA y que esa reunión entre Pablo Iglesias y la sujeta esta, Merche Aizpurua, esté presidida por un carte del ejército popular que cometió un sin fin de abusos cuando no crímenes en aquellos años 30 que algunos añoran tanto y que ahora quieren cambiar mediante una ley de Memoria Democrática? ¿Cómo habremos sobrevivido hasta ahora sin ley de Memoria Democrática? Yo no sé sómo ha sobrevivido nuestra democracia en España. ¿Cómo sobrevivió nuestra democracia? ¿De verdad ha habido democracia en estos 40 años? Es el adanismo insufrible de esta gente, ¿verdad?