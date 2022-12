Carlos Herrera: "Democracia es que el Gobierno votado por la mayoría está controlado por los contrapoderes"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

¿Cómo le van las cosas en este 20 de diciembre del 2022? Es un día de martes, y miren, por el tronar de las declaraciones de algunos, pareciera que hoy no fuera amanecer; y tranquilidad todo el mundo. A las 8:33 saldrá el sol, no se han registrado en las últimas horas rastros de ninguna de las plagas de Egipto, los servicios públicos funcionan normalmente, mejor o peor, pero no estamos en el umbral de ningún apocalipsis. El Tribunal Constitucional paralizó el debate y la aprobación parlamentaria de dos enmiendas en el Senado, dos enmiendas paralizadas por haberse tramitado irregularmente. El Tribunal Constitucional no ha entrado en la sustancia de las enmiendas sino en el procedimiento. Esees el apocalipsis que nos anuncia el sanchismo político mediático, judicial y compañía; a que el Tribunal diga esas dos enmiendas están mal tramitadas, tramítelas por la vía adecuada, punto. Lo demás, bueno, ya saben ustedes, polvareda, la polvareda que han levantado algunos con la perversa intención de que a la gente le cueste entender lo que realmente está pasando. Bueno pues, sople o mueva la mano para disipar esa polvareda.