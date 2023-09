"Bienvenidos al día del pinganillo": Carlos Herrera, en el primer día de lenguas cooficiales

Señoras, señores. Me alegro. Buenos días.

Es martes, 19 de septiembre del 2023 y hoy es el día de los pinganillos. O sea, bienvenidos al día del pinganillo. Ahora se lo paso a explicar antes déjenme que me recree en una de las noticias del día: la presencia normalizada del rey Felipe VI en Barcelona, en un ambiente de plena normalidad institucional, es decir, sin las mamarrachadas habituales a los que nos acostumbraban las Colaus y en toda esa patulea.

Al menos para eso ha servido echar a Ada Colau del ayuntamiento. El nuevo alcalde Jaume Collboni fue recibido ayer por el monarca en el palacete Albéniz, en una ronda de audiencia reales que no se realizaba desde hacía muchos años. Se ha ganado ese espacio de normalidad. Pero no nos engañemos, esa presencia no ha sido posible por la normalización de la política catalana.