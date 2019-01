Tortajada: “A Sánchez, de vacaciones en Lanzarote, no le afectan las críticas por su afición a usar el Falcon"

Buenos días, bienvenidos a ‘Hererra en COPE’, un saludo de Paloma Tortajada en este 2 de enero de 2019. Hemos cambiado el calendario por completo y ya estamos disfrutando del segundo día del mes de enero, de un nuevo año. ¡Feliz año a todos! y sobre todo mucha salud, cuídense mucho.

El día nos va a ofrecer una jornada estable con cielos despejados con sobre la mayor parte del país, en el Cantábrico, País Vasco y Galicia van a haber nubes, puede que tenga también alguna gota; y lo más destacado del día pues el viento que sopla con fuerza en Cataluña y en Baleares. Bajan un poquito las temperaturas, hay heladas en zonas de interior sobre todo en las primeras horas de la mañana, pero va a ser un día de invierno fantástico soleado. Así que abríguense y a disfrutarlo, a vivirlo tanto los que están trabajando, que les estamos acompañando como los que están todavía de días libres, de asueto, de fin de año y principio de año; que también les acompañamos en hacer las últimas compras antes de los Reyes porque los Magos de Oriente ya están, ya están caminito ya están ahí; pero ya no pueden hacer nada pero ya les hemos pedido todo y entonces lo que traigan traerán y lo que no, allí se quedará.

Querida Carolina, que fuiste la primera española del año 2019, que viniste a este mundo justo cuando empezaban a sonar las campanadas haciendo muy felices a tus padres, a Jesús y a Carolina, y a toda tu familia. Acabamos de estrenar año y tienes que saber varias cosas, te las voy a contar.

En este país hay muchos que les gusta planificar, entonces ya saben, ya lo tienen todo previsto y planificado que este nuevo año va a tener 8 festivos y los puentes nacionales porque el 1 de noviembre como el 6 de diciembre van a caer en viernes. E esto para los más organizados.

Querida Carolina has llegado un mundo en el que comprar una vivienda nueva en España es un 5% más caro y sobre todo si la compramos en las grandes ciudades.

Has llegado un país maravilloso, con gente estupenda muy trabajadora pero que cuando tiene que jubilarse sabe que a partir de hoy, a partir de ahora, que tiene que tener 65 años y 8 meses.

Has llegado un país, España, donde todavía se habla mucho de lo que pasó ayer, esto nos gusta. Donde se habla mucho del vestido, por llamarle algo, con el que Cristina Pedroche dio la bienvenida al nuevo año, para unos ridículos, hortera; para otros original y otros recordaron que es igual a uno de Yves Saint Lauren de 1999 cuando el diseñador creó el bikini de flores: ¿plagio o inspiración?. Dicen que si un experto percibe siete diferencias entre la prenda original y la denunciada, la ley no lo considerará plagio. Ya sabes nos gusta hablar de los vestidos, también del vestido que llevaba Anne Igartiburu, ese vestido rojo que ha gustado mucho y que no ha defraudado a nadie.

Ya sabes que este año tenemos cita con las urnas, además de al pasado nos gusta mirar también al futuro. Y mira si me gusta mirar el futuro que estamos ya en enero, acabamos de tomar las uvas y te vamos a contar lo que va a pasar en el mes de mayo, pero anda que no queda nada. Bueno pues como tenemos cita con las urnas y además en su versión larga, es decir, autonómicas, municipales, europeas y si Pedro Sánchez quiere, también habrá generales. ¿Quién es Pedro Sánchez?, pues el presidente del Gobierno que anda de vacaciones en Lanzarote, al que no parece que le afecta nada las críticas que está recibiendo de su gran afición a usar el Falcon para ir aquí y allá. Moncloa siempre alega motivos de seguridad, pero claro hay cosas que parece que nos traten como a tontos. Dice que el Falcon es un avión que le gusta utilizar porque, vamos lo coge para prácticamente para para sin casi todo. El pasado mes de julio lo utilizo para ir a un concierto a Castellón de un grupo que le gusta mucho querida Carolina, y ahora nos dicen que costó solo 282, 90 euros, pero es que solo poner combustible al avión, querida Carolina, solo cuesta 5000 euros dicen los que saben. Así que algo no casa, pero ya lo entenderás, ya lo intentaremos explicar.

Dicen además, en este país hay otros presidentes que dan ejemplo de otra manera, por ejemplo siempre llega alguien o pasa algo que te pone en tu sitio, el presidente de Irlanda Michael Higgins, que está pasando sus vacaciones de fin de año en Canarias, a donde llegó junto a su esposa en un vuelo de bajo coste procedente de Dublín alegando que se trata de unas vacaciones privadas y que era el presidente el que asumía los gastos de su bolsillo así que aquí cada uno pues lo ve de una manera.

Sabes además querida Carolina que han pasado una noche larga los pasajeros del tren de media distancia que une Badajoz con Madrid . No es fácil venir de Extremadura a la capital de España, a su paso por Mérida ayer el tren se averió en mitad del campo. Esto son cosas que pasan, en el tren de Badajoz a Madrid a su paso por Mérida, se estropea; como no pudo ser solucionada la avería los viajeros los trasladaron a otro tren, así que más demora. Pero el otro tren también se averió, en Navalmoral dela Mata, así que al final los pasajeros han venido a Madrid en autobuses, con un retraso de unas 2 horas o más de 2 horas, han llegado ya de madrugada. El tren salió a las 17:18h. Toda una aventura, recuerdan hoy algunos.

Este año querida Carolina vamos a hablar mucho de Andalucía también, sobre todo en estas primeras semanas de enero porque PP y Ciudadanos reanudan esta semana negociaciones para la composición del nuevo Gobierno. Y ahora sí, toca ya hablar de nombres y de puestos. No sé si hablarán también de otra polémica que ha provocado el viaje que ha hecho Canal Sur Radio para dar las campanadas de fin de año desde Nueva York, no se fueron ni a Córdoba, ni a Granada, ni a Cádiz… no, no, a Nueva York. Con los sitios bellos que hay en Andalucía. Así que por mucho que digan ahora están explicando que lo paga todo el sector aceitunero porque es un acto de promoción, pero cuesta tragar lo cuesta entenderlo, ¡qué quieren que les diga!.

Y querida Carolina hablaremos mucho este año del mundo, de un país que se llama Brasil que estrena nuevo Gobierno. Su presidente, su nuevo presidente se llama Jair Bolsonaro. Ha tomado posesión hace unas horas y ha dejado claro por dónde piensa ir, por dónde piensa pisar. Lo primero que ha hecho es firmar un decreto en el que ha elevado un 4,61% el salario mínimo de los trabajadores. “Brasil por encima de todo”, ha dicho el nuevo presidente del segundo país más poblado de América. Esto nos recordaba la toma de posesión de Donald Trump: lo primero América. Y las primeras promesas: rescatar los valores conservadores de la sociedad, combatir la corrupción, economía de libre mercado, política exterior libre de ideologías; por cierto que sus antecesores dedicaron cerca de una hora el primer discurso, pero a Bolsonaro le ha sobrado tiempo, le ha bastado con apenas 10 minutos para dejar claro por dónde va a ir las líneas de su Gobierno. Sus 22 ministros entre los que hay dos mujeres que van ocupar las carteras de Agricultura y derechos humanos van a tomar hoy posesión de su cargo. Bolsonaro tiene 63 años, fue elegido en octubre por una cifra que da vértigo, pero claro, es que el país también da mucho vértigo porque es un país grandísimo; fue elegido por 58 millones de votos y se ha convertido en el presidente número 38 de Brasil.

El que no podía faltar en las últimas horas, Nicolás Maduro y sus lecciones de política. Donde no cambian las cosas, querida Carolina, aunque cambie el año es en Cuba. Se cumplen 60 años del triunfo de la Revolución Cubana.

Tienes que saber también que hoy tendremos las primeras imágenes de la última Thule, que es el cuerpo celeste más distante del Sistema Solar, está a 6400 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, que se dice rápido. Los investigadores esperan que la sonda capte 900 imágenes que debe tomar en cuestión de segundos mientras recorre unos 3500 km, datos que pueden arrojar indicios sobre cómo se formó el sol o los planetas durante los primeros días del Sistema Solar.

Y si nuestro sueño fuera asistir al Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena, ya podemos comprar las entradas para el concierto que se retransmite a todo el mundo, que tienen audiencia estimada de mil millones de personas en 70 países, eso sí es una audiencia… lo dicho, si tenemos este capricho y queremos asistir al año que viene, las entradas hay que luchar lo de porque no es una cosa fácil pero ya las pueden comprar oscilan entre los 35 y los 1000 € que siempre se puede ver por televisión cómo lo vimos ayer y disfrutar de ella la Marcha Radetzky