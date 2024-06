Sergio Barbosa: "España debe tener cordialidad con Argentina"

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este viernes 21 de junio de 2024.

Decíamos hace un rato que, en este primer día de verano, algunos ya están cogiendo las vacaciones porque no se quieren esperar ni que llegue julio.

Pero el tema está en que el verano dura mucho y no sólo está el debate de si es mejor coger las vacaciones pronto y luego trabajar o aguantar trabajando y dejar el descanso para el tramo final.

El problema está, a partir de hoy, para muchas familias, en qué haces con los niños, ahora que termina el colegio.

Sí que son muchos los padres que dan el último repaso al plan aparca-niños hasta que puedan ellos cogerse unos días.

Los hay que tiran de abuelos, los hay que se gastan lo que sea necesario, aunque sea en un campamento de verano yihadista. El primero que te tenga ocupado al niño durante las mañanas, en lo que tú trabajas ese se lleva el premio.

Y es que, lo de la conciliación en verano, en una gran ciudad cuando no se tiene a la familia cerca, eso lo sabe el que lo padece.

En todo caso, esta mañana también nos invita a comenzar el día con el buen sabor de boca que nos dejó anoche el España-Italia.

Ese “enfrentamiento mítico" a lo mejor no para los más jovencitos que están muy mal acostumbrados, pero sí para los que tenemos ya la edad suficiente como haber vivido los momentos más punkis de la Selección.

Como aquellos años 90 en los que Italia nos ajustició en el mundial de Estados Unidos, con el “no gol de Salinas”, el codazo de Tassoti a Luis Enrique.

Vamos que Italia fue nuestra frustracion durante muchos años y, sin embargo, en 2008 fue nuestra liberación, cuando, precisamente contra ellos, rompimos la maldición de los cuartos de final, ganándoles además en una tanda de penaltis.

No había equipo que al que le temblaran más las canillas que a España cuando llegaba a los cuartos de final, cuando se enfrentaba a Italia y cuando tenía que afrontar una tanda de penaltis.y, a pesar de todo, conseguimos romper en ese Bueno, pues en la Eurocopa de 2008 se nos juntaron todos los miedos y todos los fantasmas de golpe bloqueo mental.

Y a partir de ahí vinieron los mejores años de la selección.

Ahora andamos en un periodo de entreguerras, en el que tratamos de volver a ser grande y, oye lo mismo vamos por el buen camino porque nos tocó jugar contra Italia y le dimos un buen repaso.

Pues ya ven, 1-0 y clasificados para octavos de final como primeros de grupo...

No queremos lanzar las campanas al vuelo, pero hemos empezado muy bien, así que a ver si seguimos en esa línea.

Por cierto, hablando de España e Italia. Saben ustedes ese dicho de que "si mezclas a un español con un italiano" lo que te sale es un argentino.

Cosa que no anda muy desencaminada porque, efectivamente, Argentina es un país nacido de la costilla de España, pero la enorme inmigración italiana que recibió a comienzos del siglo 20 también moldeó su carácter. De ahí que los argentinos combinen apellidos españoles con apellidos italiano. El Papa Francisco, mismamente se apellida Bergoglio y en el fútbol, pues ya ven. Simeone, Di María, Messi, Solari, etc, etc.

Bueno, pues precisamente hoy, viene de visita a España el argentino de moda: Javier Gerardo Milei.

Un tipo que, efectivamente, debe buena parte de su educación a su abuela materna, que era hija de italianos…

Pero, vamos que si Milei es conocido por todos hoy en día es porque se ha convertido en el polémico presidente de Argentina. Que, con un discurso a veces liberal, a veces anarco-capitalista y siempre vehemente ha prometido acabar con la hiedra del peronismo.

No sabemos si lo conseguirá, porque el peronismo (esa versión original del populismo hispanoamericano, que luego se ha extendido por todo el mundo) es lo que tiene: es un hiedra que cuando enreda a un país, cuando lo atenaza, porque ha contaminado todas las instituciones y las mentes de una parte importante de la población, hace que ese país no se pueda liberar, ni aunque quiera.

Cuando llegas a tener un 140% de inflación y un 40% de pobres, la tentación es acabar con el clientelismo y los subsiduos que hacen que esa gente no acabe nunca de salir del pozo. Pero si cortas los subsidios de golpe, el riesgo de colapso social puede ser tremendo.

Con lo cual, Milei supone ese dilema entre mantenerte prisionero de la hiedra populista por décadas y décadas o aplicar el tratamiento de choque de la famosa motosierra. Cortar sin anestesia, a lo bruto.

De tal manera, que Milei en el fondo (como fenómeno político), encierra una moraleja: al país que se deje infectar por el virus populista, con su discurso demagogo de trazo grueso y su economía clientelar, al final del camino lo que le espera es un Milei.

Es decir, tarde o temprano, al populista de izquierdas lo que le espera es el contrapunto de un populista de derechas, un anarco-capitalista que emplee el mismo tono vehemente para competir con el populista zurdo.

Así que lo de Milei es un experimento muy interesante porque nos va a dar pistas de si hay salida al peronismo, kichnerismo, socialismo el siglo 21 o como lo queramos llamar y si esa salida es buena, mala o mediopensionista.

El caso es que, con esta visita, aquí ya tenemos el día hecho porque se juntan el hambre con las ganas de comer.

El tipo que representa lo que le pasa en el futuro a un país populista, visitando un país que está justo empezando el experimento de introducir ramalazos peronistas en el marco de la Unión Europea.

Y como decía Freud: nadie se odia más en este mundo que los que se parecen demasiado.

Y, efectivamente: el Sanchismo y Milei comparten esa dinámica bipolar de “o yo o mi némesis”.

Así que el guion de esta visita a España, en la que el gobierno español no va a recibir al presidente argentino, pero en la que el presidente argentino sí va a ser galardonado por la Comunidad de Madrid, se podría dividir en varios actos:

-Acto Primero. Sánchez se busca un enemigo para exportar su relato en clave internacional y empieza a meterse con Milei hasta que le llama drogadicto.

-Acto Segundo. Milei, que le va la marcha y que sabe que tener a Sánchez de némesis también le beneficia, pues entra al trapo.

Pero tanto, tanto que ahora que Sánchez y los sanchitos andan más callados, el sigue con la matraca, porque le ha cogido gusto al tema.

Bueno, pues aquí viene el acto Tercero.

A la afinidad de Vox con Milei (que ya lo recibió en la última visita) se ha unido ahora Díaz Ayuso, que también ha sabido comprender desde el principio la efectividad de la político dicotómica de “yo o lo otro” (socialismo o libertad).

De tal manera, que la presidenta madrileña (para posicionarse frente a Sánchez y marcar el perímetro a Vox) hoy le entrega al presidente argentino la medalla internacional de la comunidad de Madrid.

Y ahí, el gobierno de Sánchez responde con algo típicamente populista como es la hipocresía: hacerte el indignado porque alguien pueda llevarse bien con Milei, con lo faltón que es Milei con el gobierno aunque en realidad sea el gobierno el que empezara toda esta polémica.

Están indignadísimos. Recuerden que una de las principales características del populista es criticar al adversario que haga… lo que en realidad haces tú todo el tiempo.

Y aquí, fíjense qué curioso, el único que está impecable es el Rey. Que si le dejan, viaja a las tomas de posesión de los dirigentes hispanoamericanos, y que si se encuentra con Milei le saluda con cordialidad, porque es el presidente de Argentina y España tiene que tener cordialidad con Argentina.

Pero si Milei viene a España y le pide audiencia en Zarzuela para puentear al gobierno de España que no le va a recibir, el Rey vuelve a estar en su sitio, recordando que ese recibimiento corresponde al gobierno y que él no puede solaparse con la actividad que compete a Exteriores.

Otra vez el Rey entendiendo lo que debe hacer y lo que no en medio de todo este guirigay.

Así que ya ven, tenemos el día hecho con la visita de Milei a España y el juego del "populista y ratón"

Y, entre tanto, pues el gobierno sigue haciendo cosas de gobierno populista echando papeletas para que dentro de unos años España se busque a un Milei de turno.

Lo del uso partidista de la Fiscalía sigue quemando etapas y el fiscal ya ha solicitado el archivo de la causa de Tsunami Democràtic. Y lo hace, atención, argumentando que los principales lesionados fueron los propios manifestantes.

Es decir, la Fiscalía no puede estar más al servicio de los golpistas que quemaron Barcelona, que cortaron autovías, secuestraron a la gente en sus vehículos todo lo que les dio la gana, que invadieron el aeropuerto de El Prat.

Pues ahora resulta que, según la Fiscalía, las víctimas fueron las pobres víctimas porque la policía lo mismo se pasó tratando de hacer cumplir la ley.

Ya saben: los bomberos defendiendo al pirómano. La Fiscalía que debería perseguir delitos, dedicada en cuerpo y alma en defender a los delincuentes del Procés.

También es verdad, que en el pecado llevan la penitencia, porque el lío en el que está metida ahora la cúpula de esa fiscalía tan bien mandada es de aúpa.

La posibilidad de que Álvaro García Ortiz pueda ser encausado por el Supremo puede estar más cerca después de que el Superior de Justicia de Madrid haya llamado a declarar como imputados a la Fiscal Provincial de Madrid y al Fiscal de Delitos económicos que obedecieron al Fiscal General en la maniobra de filtrar los datos personales de la pareja de Díaz Ayuso.

García Ortiz ya ha quedado muy tocado, porque los WhatsApp que mandó a otra subordinada, a la Fiscal Superior de Madrid, demuestran que le ordenó la publicación de esa nota aunque ella le hizo ver que eso podía ser delito.

Pero el Fiscal General insistió y a al Fiscal de Delitos Económicos hasta el hizo abandonar un partido del Atleti para irse a buscar los datos del novio de Ayuso.

Y cuando tuvieron esos datos, la otra imputada, la Fiscal Provincial se los pasó a don Alvarone a través de su correo de gmail.

Todo muy bonito. Todo muy de confiar en este ministerio fiscal. Si eres un ciudadano que, por lo que sea, le caes mal a este gobierno. Gobierno por cierto que acaba de hacer otra muy gorda también aprovechar la ley de paridad para colar una enmienda con la que restar poder al Senado de tal manera que la cámara alta no pueda vetar el techo de gasto del gobierno.

Y si el Senado tiene la mayoría que tiene, porque así lo decidieron los ciudadanos con sus votos, pues a esos ciudadanos que los vayan ondulando con la permanent.

Pero aquí el populista ya saben solo es Milei.