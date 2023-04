Sergio Barbosa: “Los ciudadanos queremos que modifiquen la ley del sí es sí y no se lo tomen con tanta calma”

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este viernes 7 de abril de 2023.

La mañana del Viernes Santo, ya ven, la radio es esa farmacia de guardia en la que se trajina con noticias y que siempre está abierta, por lo que pueda pasar.

No cerramos ni siquiera una mañana de Viernes Santo, aunque sí es verdad que hoy tendremos una versión más reducida de ‘Herrera en COPE’, que no ha comenzado hasta este justo momento porque durante toda la madrugada esta radio que no cierra nunca y que siempre está donde sucede lo importante nos ha llevado de la mano por las calles de España.

Y lo ha hecho para mostrarnos, una año más, el sentimiento, el misterio y la tradición de uno de los momentos cumbre de, a su vez, unos de los días más tradicionales y más importantes de todo el año como es la Semana Santa.

Como es la Madrugá de Sevilla y las procesiones en tantos otros puntos del país, donde las imágenes de Jesús y de la Virgen María nos recuerdan, entre otras cosas, que España es donde Occidente alcanzó su cima. El día que Pablo llegó a Atenas a predicar la palabra de Jesús y el mundo semita entró en contacto con el mundo helenístico, allí nació algo muy importante y ahí hunde sus raíces nuestra cultura.

Y a ese canon helénico, que era perfecto, rotundo en sus formas, sólo le faltaba ese sentimiento, tan difícil de explicar y tan fácil de sentir, que le dio nuestro barroco. El barroco español, que hace que las tallas, casi, casi cobren vida.

Y la radio que nunca cierra y que esta madrugada se ha echado a la calle nos ha mostrado en todo su esplendor ese tremendo espectáculo. que también es comunión, que también es sentimiento, n un mensaje universal que perdura a través de los siglos.

Viernes Santo en España en una mañana en la que también habrá cosas de comentar de la actualidad más prosaica.





Las discusiones de Yolanda Díaz y Podemos





Hombre, hoy los políticos siendo un día tan festivo, pues estarán tranquilos y no se producirán mucha información. Pero, vamos, que ya se han encargado ellos de soltar sus pullas para irse tranquilos a descansar. Por ejemplo, lo de la operación Sumar no hay día que no haya una escalada en las hostilidades.

Durante toda la semana hemos visto como Yolanda Díaz e las tiraba al núcleo duro de Podemos y el núcleo duro de Podemos se las tiraba a Yolanda Díaz. Que si estás traicionando a Podemos, siendo tú la lideresa de Podemos por decisión en su momento de Pablo Iglesias para montarte ahora tu propio chiringuito y aliarte con hasta 15 partidos que son competencia nuestra. Y la otra diciendo “pues anda que vosotros, que sólo pensáis en tener controladas las listas, mira que no acudir al acto de presentación de Sumar sólo porque no os prometo unas primarias abiertas; ya os vale. Sólo pensáis en controlar la nueva plataforma y no en el bien común de la izquierda de la izquierda.

En fin, que se traen unas discusiones bastante amargas. Claro, lo que no habíamos visto hasta ahora es que los más cafeteros de Podemos le pegaran también a Pedro Sánchez, que hace como que no va con él la cosa, aunque en realidad está muñendo la operación desde Moncloa.

O por lo menos, engrasando lo que él llama el puzzle, el puzzle de su nueva muleta, de cara a las generales, y que pasaría por evitar que haya finalmente tres izquierdas que se puedan dejar escaños por el camino.

Lo que pasa es que en Podemos están ahora mismo tan sensibles con esto de Sumar y que entre Yolanda y Pedro los quieran relegar, que ha sido decir Pedro Sánchez que a ver si encajan las piezas del puzzle y pedirle Ione Belarra que mejor que se meta en sus cosas. Le ha faltado decir tú, mira a la carretera y no te distraigas, que eres el que lleva el volante.

Que nos tienes contentas. Claro, Belarra es la que sufrió la última y puede que más evidente humillación, el día que no le dejaron comparecer en Moncloa para presumir de su nueva ley de Familias. Y se le nota que sangra por la herida.

En todo caso, esa “operación Sumar” todavía tiene que escribir unos cuantos capítulos más. Porque si Pedro Sánchez está trabajando para dar aire a Yolanda Díaz en la parte del Frankestein, entre los socios parlamentarios de Sánchez, hay elementos que están más por la labor de proteger al núcleo duro de Podemos.





La propuesta de ERC y Bildu para modificar el sí es sí





Entre ellos, los separatistas de Esquerra y los filoetarras de Bildu que, no olvidemos, su principal puente de comunicación con el gobierno de Sánchez, no es a través de Yolanda Díaz, sino de los más cafeteros de Podemos.

Y una prueba de siempre van a tratar de salir en defensa de ese partido es que, tanto Esquerra como Bildu, ya han hecho una propuesta para que pueda modificar el desastre de la Ley de sólo sí es sí, pero que sin que Irene Montero sea humillada.

Para que no se pueda decir que el famoso consentimiento que es lo que ha liado la que ha liado con la liberación de violadores, no deje de estar en el centro de la ley.

¿Qué proponen Esquerra y Bildu? Pues en sus enmiendas a la ley inciden en que sólo se dé por hecho que hay consentimiento cuando se haya manifestado ese consentimiento, mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona. Es decir, que no se deduzca que hay consentimiento simplemente por la ausencia de resistencia física o el silencio de la víctima, ni por su conducta sexual previa”.

Ambos partidos dicen estar en contra de volver a convertir en fundamentales los conceptos de “violencia e intimidación” porque eso desplazaría, según ellos al consentimiento como el eje central que defina si algo es una relación sexual consentida o una agresión sexual.

Y luego argumentan que hay que tener cuidado con no incidir en que la violación ya es en sí misma una forma de violencia porque puede haber violaciones no violentas.

En fin, que le están buscando la manera de modificar el desastre de ley que ha beneficiado a cerca de un millar de agresores sexuales pero sin que sus amigos de Podemos se tengan que bajar de la burra de que el consentimiento tiene que ser la piedra, en torno a la cual pivote todo lo que tiene que ver con los delitos de agresión sexual.

Ya veremos qué pasa, pero lo que queremos los ciudadanos es que modifiquen la ley de una dichosa vez y que no se lo tomen con tanta calma como se lo están tomando. Porque violador que delinque ahora mismo, violador que se beneficia de la actual normativa.