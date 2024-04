Herrera: "Si el tribunal ve culpable a Sancho, normalmente en Tailandia se pena con una condena a muerte"

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este martes 9 de abril que pasa entre otros asuntos por el arranque del juicio a Daniel Sancho, la ley de amnistía o el fin de las Golden Visa anunciado por Sánchez.

"Para esas conversaciones de ascensor usted hoy tiene donde elegir, el tiempo o has visto lo del eclipse de norteamérica, la cosa de los eclipses que yo no he encontrado el encanto nunca".

"Eso ha pasado en Estados Unidos, México, parte de Canadá y pasará en el año 2026 en España con lo cual de aquí al 2026 para que todos nos dé un paralice de lo bonito que va a ser, vayan comprando las gafas".

Juicio a Daniel Sancho

"Otro asunto del que encontrarán por todas partes es el juicio aDaniel Sancho que comienza ya en Tailandia es un juicio que se va a prolongar hasta el viernes 3 de mayo. Está previsto que se celebren 14-15 sesiones a puerta cerrada y que luego se tomen unas semanas los jueces para dictaminar si es culpable de un asesinato premeditado o la muerte del cirujano Edwin Arrieta, con quien al parecer supuestamente mantenía una relación el joven Daniel Sancho, murió por un accidente, es decir una pelea entre los dos, la caída al suelo y el golpe en la cabeza. Hombre la verdad es que la fiscalía tailandesa dice, miren premeditación había porque este hombre el día anterior compró una sierra, un cuchillo, guantes de goma, bolsas de basura y eso da a entender a la policía y a la Fiscalía que tenía la idea de matar a Edwin Arrieta y después descuartizarlo".

"Si el tribunal lo considera culpable normalmente en Tailandia eso se pena con una condena a muerte, que en el caso de los extranjeros la verdad suele conmutarse por cadena perpetua".

Caso Koldo

"La pregunta es, ¿y cita el Partido Popular a Pedro Sánchez y a su mujer Begoña Gómez? De momento no. ¿Qué explicación da? Vamos primero a conocer cada uno de los detalles de este caso porque si citamos a declarar antes de empaparnos de toda la documentación que hemos exigido a Sánchez y a Gómez, podría perderse algún detalle o saltarse cosas que pudieran ser relevantes para sacarlas a colación el día que lo citan, si es que lo citan, que yo no lo sé y ya veremos después".

Aragonés en el Senado

"Y de la amnistía no hay día que no tenga novedad. Lo último es que el Tribunal Supremo ha citado a declarar como investigado por terrorismo a Carlos Puigdemont, le ha brindado la posibilidad de que lo haga de forma telemática y veremos qué responde él, eso sería en todo caso después de las elecciones catalanas. El debate en el Senado de ayer evidenció la sumisión y la debilidad del gobierno de Sánchez, que uno sabe qué es más preocupante, si la debilidad o la tranquilidad con la que los socialistas viven esa debilidad".

"Llegó Pere Aragonés García, -era un debate Senado comunidades autónomas para analizar la ley de amnistía - y allí se presentó el presidente de la Comunidad Autónoma, de la Generalidad de Cataluña el señor Aragonés García. ¿Y qué fue hacer? Pues hombre, no tuvo problemas fundamentalmente para dar un mitin, para mofarse de Sánchez, de los cambios de opinión de Sánchez. Eso que dices que ahora no nos vas a dar una consulta soberanista, claro también decías que no nos ibas a dar los indultos y que no darías la amnistía y todo eso".

Golden Visa

Sánchez, llega una campaña electoral y saben ustedes que se le pone cara de Don Piso y entonces se acuerda de que los jóvenes de este país tienen un problema de acceso a la vivienda, no digamos ya a un piso de propiedad y que se suda mucho para pagar un alquiler y entonces en campaña electoral tiene un carrusel de soluciones para solucionar el problema inmobiliario. Promete viviendas y viviendas que luego no se ve ni una".

"Lo último ha dicho que va a retirar la Golden Visa, se ve que porque cree que eso evita que los jóvenes tengan acceso a la vivienda. La Golden visa qué es. "Es una visa de residencia, no de nacionalidad ni nada de eso, que el Gobierno da a una persona de fuera que compre una casa que valga más de 500.000 euros". También sela da si participa en sociedades o compra deuda pública por dos millones de euros:"

"Parece que porque a una persona se le dé la residencia por comprar eso acceden a viviendas caras y eso le quita la vivienda a los jóvenes. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Desde el 2013 se han registrado unas 10.000 solicitudes de residencia en España y usted dirá, ¿quiénes son? ¿los mexicanos, venezolanos adinerados que van al centro de Madrid?. No, son chinos y rusos, luego también estadounidenses y británicos".

"Esa gente de posibles no compite por un piso normalito en un barrio normalito al que aspira el prototipo del joven español. Esto es el chocolate del loro, el efectismo inútil, el populismo de Robin Hood".

"Una tontería, una perfecta estupidez de la que dentro de cuatro días como lo de las viviendas que promete, no sabremos nada".